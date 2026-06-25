Korlátozták az áramellátást a Krímben

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Korlátozták az áramellátást az elcsatolt Krím félszigeten – közölte csütörtökön a Krimenergo vállalat.

A kényszerintézkedést a cég azzal indokolta, hogy el akarja kerülni az elektromos hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti ütemterv nincs, áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban viszont csütörtökön áramszüneti ütemtervet vezettek be.

A félszigeten két civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán támadások következtében. Az egyik halálos áldozat egy gyerek.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megyében "az ukrán fegyveres erők által elkövetett terrortámadás" miatt elterelték a forgalmat a Novorosszija autópályának a 317. ás a 331. kilométer közötti szakaszán.