Az ukránok kifejlesztettek egy új drónt az oroszok elleni háborúban

Az ukrán haderő egyre nagyobb hangsúlyt fektet a mobil drónindító rendszerek alkalmazására. A járművekre vagy robotizált platformokra telepített indítók lehetővé teszik, hogy a drónok felbocsátása után a műveletben részt vevő egységek gyorsan helyszínt változtassanak, megnehezítve az orosz felderítés és az ellencsapások végrehajtását. A cél a „lőj és mozogj” taktika alkalmazása a drónhadviselésben is.

Oroszország és Ukrajna egyik fontos „harctere” nem a földön, hanem a levegőben van, mert kölcsönösen egymást érik a dróntámadások. Az előző hónapokban feltűnő volt, hogy a Kreml csapatai egyre-másra jelentős sikereket értek el a kijevi erőkkel szemben. Ez a helyzet e hónap elejétől változott meg, amikor komoly ukrán ellencsapások érték az orosz katonai infrastruktúrát. Ez a változás annak köszönhető, hogy Ukrajna megtalálta az ellenszerét annak, hogy miképpen tudja megakadályozni Moszkva felülkerekedését ebben a fegyvernemben. Előzőleg ugyanis az orosz katonaság rendre megsemmisítette azokat az ukrán egységeket, amelyek a drónok kilövésének előkészítésével foglalkoztak, ennek következtében erősen visszaesett a kijevi kormány csapásmérő képessége.

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A közös határ ukrán oldalán ismertek a drónkilővő helyszínek, ezért ezeket az oroszok folyamatos megfigyelés alatt tartották, ami kockázatossá tette a nagyszámú drónok indításának előkészítését, így a kiszolgáló személyzet és a drága felszerelés könnyű célponttá vált. E hónap legelején Ukrajna bemutatta az újonnan kifejlesztett drónfergyverét. Tulajdonképpen nem maga a drón változott, hanem annak kilövési módja. Az ukrán drónokat mostantól nem statikus, jelentős előkészítési munkát igénylő kilövőállásokról indítják – írja a Defense Express. A mozdíthatatlan kilövési helynek ugyanis van egy nagy hátránya. Könnyen be lehet mérni, és mivel a hely megváltoztatása időbe kerül, és jelentős munkát igényel, gyakorlatilag a műszaki berendezések és a személyzet sorsa így megpecsételődött.

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A helyzetet az orosz fél ki is használta, mert taktikai rakétarendszerei rendszeresen megelőző csapásokat mértek a statikus ukrán drónok indítóállásaira. Az ukrán hadvezetés ezért kifejlesztett egy mobil, platformokra – például járművekre – szerelhető drónkilövő rendszert. Ezt az indítókomplexumot „menet közben”, akár véletlenszerűen is lehet telepíteni, például az autópályák mellé. Nyomon követésük nehezebb feladatot ró az oroszokra, mert könnyen lehet a kilövési helyszínt megváltoztatni – erről írt a Reuters. A taktika mobil indítási formátumra való ukrán áttérés szétforgácsolhatja az orosz erőket, egyszerre több felé kell koncentrálniuk, egyúttal minimalizálhatja az időt, amit Kijev katonáinak egy helyen kell eltölteniük. Ez komoly időveszteséget jelent az orosz fél számára.

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Ez a megoldás jól illeszkedik az ukrajnai háborúban egyre fontosabbá váló „lőj és mozogj” taktikához, amelyet korábban főként tüzérségi rendszereknél alkalmaztak. Viszont az ukrán félnek is gondot okoz az új technológia, mivel a drónok mobil platformról való indítása tökéletes koordinációt igényel és nagyszámú drón kilövése erősen korlátozott. Ennek ellenére az orosz fegyveres erők számára mindez azt jelenti, hogy újra kell szervezni az ellenintézkedéseket. Mostantól kezdve nem csak az ismert koordináták megfigyelése a feladat, hanem a mobil indítóberendezések valós idejű folyamatos keresése is szükséges. Ezen kívül az oroszoknak ki kell terjeszteni a légi felderítéssel lefedett területeket nagy hatótávolságú drónok és repülőgépek bevonásával.

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