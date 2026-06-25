Zelenszkij: Már nem működnek a fehérorosz drónreléállomások

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Nem működnek már Fehéroroszország területén a jeltovábbító állomások, amelyeket orosz drónok használnak ukrajnai célpontok támadására - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Június 22. óta a reléállomások leálltak Fehéroroszország területén" - hangoztatta az ukrán vezető újságíróknak továbbított hangüzenetében. "Azt, hogy lebontották őket vagy sem, őszintén szólva nem tudom megmondani egyelőre. De dolgozunk ezen" - tette hozzá. A Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni az ukrán elnök helyzetértékelését.

Egyelőre nem tudni, hogy az állomások miért szűntek meg működni - amennyiben ez beigazolódna -, illetve hogy a leállásnak van-e bármilyen közvetlen hatása.

Zelenszkij pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden az ukrán elnök kijelentésére azzal reagált, hogy Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén.