Újabb ukrán támadások érték a krími energia-infrastruktúrát

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Az orenburgi régió kormányzója, Jevgenyij Szolncev súlyos támadásról beszélt, de kezdetben nem közölt részleteket a kár mértékéről. Orenburg messze fekszik a frontvonalaktól. Következésképpen a támadások most már az orosz hátország mélyén található célpontokat is elérik.

Áramszünet az éjszakai dróntámadások után

Ugyanakkor hatalmas fennakadások történtek az Oroszország által annektált Krímben. Mihail Razvosajev, az orosz kormányzó szerint Szevasztopol kikötővárosa éjszakai dróntámadások után áram nélkül maradt. Az energiainfrastruktúra is találatot kapott és megrongálódott. A jelentések szerint kilenc drónt lőttek le a város felett. A Krím más részein is előfordultak áramkimaradások, miután egy drón eltalált egy erőművet - írja a focus.de.