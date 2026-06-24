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Újabb ukrán támadások érték a krími energia-infrastruktúrát

Áramszünet Szevasztopolban

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.24. - 23:06
Krím Crimea Kercs Kerch kercsi olajraktár orosz olaj olajtartály
Égő tartályok a sűrű füst mögött Kercsben a Krím-félszigetenAFP/Handout/Satellite image ©2026 Vantor
MH
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A regionális hatóságok szerint a feltételezett ukrán dróntámadás egy Gazprom komplexumot érte. 

Az orenburgi régió kormányzója, Jevgenyij Szolncev súlyos támadásról beszélt, de kezdetben nem közölt részleteket a kár mértékéről. Orenburg messze fekszik a frontvonalaktól. Következésképpen a támadások most már az orosz hátország mélyén található célpontokat is elérik.

Áramszünet az éjszakai dróntámadások után

Ugyanakkor hatalmas fennakadások történtek az Oroszország által annektált Krímben. Mihail Razvosajev, az orosz kormányzó szerint Szevasztopol kikötővárosa éjszakai dróntámadások után áram nélkül maradt. Az energiainfrastruktúra is találatot kapott és megrongálódott. A jelentések szerint kilenc drónt lőttek le a város felett. A Krím más részein is előfordultak áramkimaradások, miután egy drón eltalált egy erőművet - írja a focus.de.

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