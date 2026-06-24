Tömegesen csaptak le drónok a Krímre

Egy hatalmas dróntámadás nagymértékű áramszünetet okozott a megszállt Szevasztopolban, és aznap éjjel robbanások hallatszottak a Krím több területén is.
A megszállt Szevasztopolban június 24-én éjjel nagyszabású áramszünet történt a Krím területén történt robbanássorozat után.
Ahogy a város orosz által kinevezett „kormányzója”, Mihail Razvozsajev a Telegramon beszámolt róla, a támadás oka egy energetikai infrastruktúra elleni dróntámadás volt. A csapás következtében a város ideiglenesen teljesen áram nélkül maradt.
„Az ellenség energetikai infrastruktúránk elleni támadásának következtében a város átmenetileg áram nélkül maradt” – mondta Razvozsajev.
Ugyanakkor a megfigyelő források és a szemtanúk számos robbanásról számoltak be, amelyek az elfoglalt félsziget különböző területein történtek az éjszaka folyamán.
A „ Crimean Wind” szerint a támadás fő célpontja a szevasztopoli Balaklava hőerőmű volt – a krími energiarendszer egyik kulcsfontosságú létesítménye.
A megszálló hatóságok jelenleg felmérik az áramszolgáltató létesítményében keletkezett károk mértékét. A helyi lakosokat arra kérték, hogy takarékoskodjanak mobiltelefon-számlájukkal, amíg az áramszolgáltatás helyre nem áll.
Szevasztopol mellett Bahcsiszaraj, Kercs és az Aj-Petri-hegy környékéről is jelentettek robbanásokat, ahol az orosz légvédelmi erők rádiómérnöki zászlóaljának radarállomása található.
Szemtanúk tűzről is beszámoltak Safranne falu közelében, amely a Gvardijszkojei katonai repülőtértől nyugatra található. Ez a hely az orosz erők által a sahed/geran támadó pilóta nélküli repülőgépek kilövési pontjainak egyikeként ismert.
A megfigyelőcsatornák jelentése szerint az orosz fekete-tengeri flotta 133. különálló logisztikai brigádjának (73998-as katonai egység) raktárai lángokban állnak egy dróntámadás következtében.
Szimferopolban feszültségesést regisztráltak. A félsziget középső részét nagymértékű áramkimaradás érintette. Különösen a Krasznogvardijszkij járás számos faluja maradt áram nélkül – írja az Unian.
Az ASTRA Telegram csatorna szerint dróntámadás után tűz ütött ki a szimferopoli hőerőműben. A vállalat szerint a szimferopoli hőerőmű a város hőenergia-szükségletének körülbelül egyharmadát biztosítja, és hővel látja el Greszivszkij, Komszomolszke, Aeroflotszkij falvakat és Molodizsne egy részét.