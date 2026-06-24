Tömegesen csaptak le drónok a Krímre

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Egy hatalmas dróntámadás nagymértékű áramszünetet okozott a megszállt Szevasztopolban, és aznap éjjel robbanások hallatszottak a Krím több területén is.

Ahogy a város orosz által kinevezett „kormányzója”, Mihail Razvozsajev a Telegramon beszámolt róla, a támadás oka egy energetikai infrastruktúra elleni dróntámadás volt. A csapás következtében a város ideiglenesen teljesen áram nélkül maradt.

A megszállt Szevasztopolban június 24-én éjjel nagyszabású áramszünet történt a Krím területén történt robbanássorozat után.

Ugyanakkor a megfigyelő források és a szemtanúk számos robbanásról számoltak be, amelyek az elfoglalt félsziget különböző területein történtek az éjszaka folyamán.

A „ Crimean Wind” szerint a támadás fő célpontja a szevasztopoli Balaklava hőerőmű volt – a krími energiarendszer egyik kulcsfontosságú létesítménye.

A megszálló hatóságok jelenleg felmérik az áramszolgáltató létesítményében keletkezett károk mértékét. A helyi lakosokat arra kérték, hogy takarékoskodjanak mobiltelefon-számlájukkal, amíg az áramszolgáltatás helyre nem áll.