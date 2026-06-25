A Kreml bombázói Európa felett repkedtek

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Több mint 16 órán át köröztek orosz Tu-160-as bombázók a Barents- és a Norvég-tenger felett Nagy-Britannia közelében. Végül a NATO is felvitte a saját vadászgépeit – párhuzamosan az Ukrajna elleni újabb orosz támadásokkal.

Ez Vlagyimir Putyin legújabb provokációja, aki nemrégiben egy új katonai terv végrehajtásával került a címlapokra. Oroszország nukleáris fegyverekkel ellátott, nagy hatótávolságú bombázókat küldött kiterjesztett repülési feladatra a brit partok közelében. A Daily Star brit újság szerint a Tu-160-as stratégiai rakétahordozók 16 órán át tartózkodtak a Barents-tenger és a Norvég-tenger feletti légtérben.

Vlagyimir Putyin nagy hatótávolságú bombázókat küldött Európa felé

Putyin bombázóinak repülési útvonala közvetlenül a skót Shetland-szigetek északi részén haladt el. Az orosz repülési mozgásokra válaszul a NATO készültségbe helyezte erőit. A norvég légierő azonnal F-35-ös vadászgépeket küldött fel az elfogásra. Az ötödik generációs lopakodó repülőgépek végig kísérték az orosz gépeket repülésük során, és folyamatos megfigyelés alatt tartották őket.