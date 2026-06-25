A Kreml bombázói Európa felett repkedtek

Több mint 16 órán át köröztek orosz Tu-160-as bombázók a Barents- és a Norvég-tenger felett Nagy-Britannia közelében. Végül a NATO is felvitte a saját vadászgépeit – párhuzamosan az Ukrajna elleni újabb orosz támadásokkal.
Ez Vlagyimir Putyin legújabb provokációja, aki nemrégiben egy új katonai terv végrehajtásával került a címlapokra. Oroszország nukleáris fegyverekkel ellátott, nagy hatótávolságú bombázókat küldött kiterjesztett repülési feladatra a brit partok közelében. A Daily Star brit újság szerint a Tu-160-as stratégiai rakétahordozók 16 órán át tartózkodtak a Barents-tenger és a Norvég-tenger feletti légtérben.
Vlagyimir Putyin nagy hatótávolságú bombázókat küldött Európa felé
Putyin bombázóinak repülési útvonala közvetlenül a skót Shetland-szigetek északi részén haladt el. Az orosz repülési mozgásokra válaszul a NATO készültségbe helyezte erőit. A norvég légierő azonnal F-35-ös vadászgépeket küldött fel az elfogásra. Az ötödik generációs lopakodó repülőgépek végig kísérték az orosz gépeket repülésük során, és folyamatos megfigyelés alatt tartották őket.
Az orosz védelmi minisztérium a műveletet „rutinszerű” küldetésnek minősítette. A nyugati katonai erők azonban komolyan értékelték a helyzetet, és tartózkodtak a kockázatvállalástól.
Putyin bombázói nukleáris fegyvereket hordozhatnak
Az orosz katonai repülőgép repülési útvonala számos taktikai manővert tartalmazott. A küldetés során a szuperszonikus bombázókat a levegőben tankolták. MiG-31-es vadászgépek kísérték a stratégiai bombázókat a teljes művelet során.
A Tupolev Tu-160 a legnehezebb és legnagyobb harci repülőgép, amely valaha is hadrendbe lépett. A repülőgép lenyűgöző, 45 tonnás belső fegyverkapacitással büszkélkedhet. Arzenáljában hagyományos és nukleáris fegyverzettel ellátott nagy hatótávolságú cirkálórakéták is lehetnek.