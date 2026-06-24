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Középpontban az orosz–ukrán háború és Ukrajna támogatása

Június 24-én, szerdán Berlinben találkoznak Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Lengyelország vezetői

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.24. - 14:26
Donald Tusk. Friedrich Merz, Emmanuel Macron
Balról: Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnökAFP/Ludovic Marin
MH
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Az E5 néven ismert országcsoport találkozóján részt vesz Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint Keir Starmer brit kormányfő is, aki korábbi bejelentése ellenére továbbra is ellátja hivatalát - ezt a karpatalja.info közölte.

Az E5 együttműködés 2024-ben alakult meg, célja pedig Európa védelmi képességeinek erősítése és az Ukrajnának nyújtott támogatás összehangolása az orosz agresszióval szemben.

A megbeszélést Friedrich Merz német kancellár kezdeményezte. A találkozó várhatóan az európai biztonsági helyzetről és az Oroszországgal kapcsolatos politikáról is szól majd.

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