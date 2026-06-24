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Az orosz megszállási kormányzat képviselői a Krím félszigeten egyenesen elismerik, hogy a helyzet kaotikus és szörnyű.

Eddig nincsenek jelei annak, hogy radikális változás állna be, ami lehetővé tenné számunkra, hogy azt mondhassuk, a jövő héten lesz elérhető üzemanyag a benzinkutaknál. A helyzet meglehetősen szörnyű – mondja Oleg Krjucskov, a terület kormányzat vezetőjének tanácsadója.

Krjucskov szerint döntés született arról, hogy csak a sürgősségi és mentőszolgálatokért, valamint az élelmiszer-szállításért felelős járműveknek osztanak üzemanyagot.

Azt mondja, hogy az üzemanyaghiány miatt minden minisztériumnak jelenleg csak egy autója van. Más járműveket nem használnak.