Oroszország elismerte a káoszt

Az orosz megszállási kormányzat képviselői a Krím félszigeten egyenesen elismerik, hogy a helyzet kaotikus és szörnyű.
Eddig nincsenek jelei annak, hogy radikális változás állna be, ami lehetővé tenné számunkra, hogy azt mondhassuk, a jövő héten lesz elérhető üzemanyag a benzinkutaknál. A helyzet meglehetősen szörnyű – mondja Oleg Krjucskov, a terület kormányzat vezetőjének tanácsadója.
Krjucskov szerint döntés született arról, hogy csak a sürgősségi és mentőszolgálatokért, valamint az élelmiszer-szállításért felelős járműveknek osztanak üzemanyagot.
Azt mondja, hogy az üzemanyaghiány miatt minden minisztériumnak jelenleg csak egy autója van. Más járműveket nem használnak.
Az üzemanyagválság egyre mélyül Oroszországban és Ukrajna megszállt területein az ukrán olajfinomítók elleni folyamatos támadások miatt – írja az Ukrajinszka Pravda.
Ezenkívül a széles körű áramkimaradások miatt a Krím-félsziget mintegy fele áram nélkül van – írja a Kyiv Independent.
A jelentések szerint Ukrajna a közelmúltban drónokat vetett be kulcsfontosságú energiainfrastruktúra-helyszínek elleni támadásokhoz a Krímben.