Minimum kilencen meghaltak, több tucatnyian megsérültek orosz bombázásokban kedden

Három ember életét vesztetette kedden egy orosz rakétacsapásban, amely Krivij Riht érte - közölte Olekszandr Vilkul, a közép-ukrajnai város védelmi tanácsának vezetője a Telegram-oldalán. A tisztségviselő azzal vádolta az orosz hadsereget, hogy kazettás robbanófejjel ellátott ballisztikus rakétát vetett be. Mint írta, a halálos áldozatok mellett 26-an megsebesültek. Vilkul hangoztatta, hogy egymástól kétszáz méterre tartózkodó emberek haltak meg "e barbár fegyvertől". Gyásznapot hirdetett szerdára a városban.
A Krivij Rihben született Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fokozottabb nemzetközi nyomást követelt Oroszországgal szemben a háború lezárása érdekében és a légvédelmi lőszerek gyorsabb szállítását Ukrajna számára.
Ukrajna rendszeresen vádolja Oroszországot a nagy területen szétszóródva kárt okozó kazettás lőszerek használatával, utóbbi viszont azt állítja, hogy nem támad vele civileket.
Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó korábban arról számolt be, hogy orosz rakétacsapás okozott károkat a város ipari infrastruktúrájában, de nem említett részleteket.
Hanzsa szerint a nyikopoli járásban további három civil halt meg, hat másik pedig megsebesült.
A zaporizzsjai Marivka városban három bomba csapódott be, egy nő halálát okozva, két másik ember pedig megsebesült - közölte Ivan Fedorov, a régió kormányzója.
Herszonban szintén egy nő vesztette életét Olekszandr Prokugyin kormányzó szerint. Egy odesszai strandon egy 26 éves nő életét oltották ki orosz drónok fényes nappal, és egy férfi is megsérült - közölte a helyi ügyészség.