Minimum kilencen meghaltak, több tucatnyian megsérültek orosz bombázásokban kedden

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Három ember életét vesztetette kedden egy orosz rakétacsapásban, amely Krivij Riht érte - közölte Olekszandr Vilkul, a közép-ukrajnai város védelmi tanácsának vezetője a Telegram-oldalán. A tisztségviselő azzal vádolta az orosz hadsereget, hogy kazettás robbanófejjel ellátott ballisztikus rakétát vetett be. Mint írta, a halálos áldozatok mellett 26-an megsebesültek. Vilkul hangoztatta, hogy egymástól kétszáz méterre tartózkodó emberek haltak meg "e barbár fegyvertől". Gyásznapot hirdetett szerdára a városban.

A Krivij Rihben született Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fokozottabb nemzetközi nyomást követelt Oroszországgal szemben a háború lezárása érdekében és a légvédelmi lőszerek gyorsabb szállítását Ukrajna számára.

Ukrajna rendszeresen vádolja Oroszországot a nagy területen szétszóródva kárt okozó kazettás lőszerek használatával, utóbbi viszont azt állítja, hogy nem támad vele civileket.

Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó korábban arról számolt be, hogy orosz rakétacsapás okozott károkat a város ipari infrastruktúrájában, de nem említett részleteket.