2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Pusztító orosz rakétatámadás érte az ukrán kisvárost

Több halálos áldozat

MH
 2025. november 17. hétfő. 12:07
Megosztás

Oroszország éjszakáról éjszakára támadja Ukrajnát. A kelet-ukrajnai Harkiv régióban ennek ismét súlyos következményei voltak.

Pusztító orosz rakétatámadás érte az ukrán kisvárost
Ukrán tűzoltók oltják a tüzet egy orosz dróncsapás helyszínén
Fotó: AFP/Sergey Bobok

Legalább három ember meghalt a kelet-ukrajnai Harkiv régióban található Balakliya város elleni orosz rakétatámadásban. Ezen kívül legalább tíz ember megsebesült – közölte Vitalij Karabanov katonai adminisztrátor a Telegramon, számol be a focus.de.

Az áldozatok száma tovább emelkedhet. Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán két rakétával támadta meg a várost.

A dróntámadás újabb halálos áldozatot követel

Ugyanebben a régióban a polgári védelem szerint egy ember is meghalt egy dróntámadásban Velykyi Burluk településen. Egy másik megsérült. Magánházak és gazdasági épületek károsodtak.

Oroszország két falu elfoglalásáról számolt be

Eközben Oroszország további két falu elfoglalásáról számolt be Dél-Ukrajnában. Az orosz egységek átvették az irányítást Rivnopillya és Mala Tokmachka falvak felett – jelentette be a védelmi minisztérium vasárnap a Telegram online szolgáltatásban. Moszkva az elmúlt napokban már bejelentette a régió két falujának elfoglalását.

Akárcsak a különösen keményen harcolt kelet-ukrajnai fronton, az orosz hadsereg azt állítja, hogy az ország déli részén is folyamatosan teret hódít.

A békemegállapodásról szóló tárgyalások szünetelnek

A Kijev és Moszkva közötti békemegállapodásról szóló tárgyalások jelenleg szünetelnek. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője között eredetileg tervezett budapesti csúcstalálkozóra nem került sor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink