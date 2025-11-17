Pusztító orosz rakétatámadás érte az ukrán kisvárost

Oroszország éjszakáról éjszakára támadja Ukrajnát. A kelet-ukrajnai Harkiv régióban ennek ismét súlyos következményei voltak.

Legalább három ember meghalt a kelet-ukrajnai Harkiv régióban található Balakliya város elleni orosz rakétatámadásban. Ezen kívül legalább tíz ember megsebesült – közölte Vitalij Karabanov katonai adminisztrátor a Telegramon, számol be a focus.de.

Az áldozatok száma tovább emelkedhet. Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán két rakétával támadta meg a várost.

A dróntámadás újabb halálos áldozatot követel

Ugyanebben a régióban a polgári védelem szerint egy ember is meghalt egy dróntámadásban Velykyi Burluk településen. Egy másik megsérült. Magánházak és gazdasági épületek károsodtak.

Oroszország két falu elfoglalásáról számolt be

Eközben Oroszország további két falu elfoglalásáról számolt be Dél-Ukrajnában. Az orosz egységek átvették az irányítást Rivnopillya és Mala Tokmachka falvak felett – jelentette be a védelmi minisztérium vasárnap a Telegram online szolgáltatásban. Moszkva az elmúlt napokban már bejelentette a régió két falujának elfoglalását.

Akárcsak a különösen keményen harcolt kelet-ukrajnai fronton, az orosz hadsereg azt állítja, hogy az ország déli részén is folyamatosan teret hódít.

A békemegállapodásról szóló tárgyalások szünetelnek

A Kijev és Moszkva közötti békemegállapodásról szóló tárgyalások jelenleg szünetelnek. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője között eredetileg tervezett budapesti csúcstalálkozóra nem került sor.