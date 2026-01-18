201 drónnal támadtak az oroszok

Az orosz hadsereg 201 drónnal indított támadást Ukrajna ellen január 18-ra virradó éjjel, a védelmi erők tájékoztatása szerint ebből 167 légi célt sikerült megsemmisíteniük.

Az éjszakai orosz drón- és rakétatámadások után csak romok maradtak Ukrajna szerte

Ihor Terehov polgármester és Oleh Szinyehubov, a megyei katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy az orosz drónok Harkiv Kholodnohirskyi kerületét vették célba. A becsapódás következtében tűz ütött ki, amely egy lakóházat és egy kerti építmény tetejét érintette, összesen 150 négyzetméteren.

A támadásban egy 20 éves nő életét vesztette. A katasztrófavédelem (DSZNSZ) reggeli pontosítása szerint a sérültek száma háromra emelkedett.

Előző nap, január 17-én az orosz erők Harkiv ipari negyedét (Industrialnyi) támadták, ahol egy kritikus infrastrukturális objektumot ért találat, és egy ember megsérült. Terehov polgármester a csapások kapcsán hangsúlyozta: a városvezetés azon dolgozik, hogy minimalizálják az energetikai hálózatot érő támadások következményeit.

„Meg kell változtatnunk az energiabiztonság logikáját. […] Harkivot egyfajta energetikai szigetté alakítjuk – ahol a város nem függ egyetlen nagy csomóponttól, hanem elosztott, egymást helyettesítő energia- és hőforrásokkal rendelkezik”

A városvezető ugyanakkor elismerte, hogy ezt a rendszert még nem sikerült véglegesíteni, mivel „egyszerűen nem volt rá elég idő” - írja a hromadske alapján a KárpátHír.