Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Egy friss jelentés szerint Moszkva hónapok óta hatalmas nyomást gyakorol Alekszandr Lukasenkára. A belarusz elnököt állítólag arra sürgetik, hogy aktívabban vegyen részt az Ukrajna elleni katonai akciókban. Néhány nappal ezelőtt úgy tűnt, hogy nyilvánosan elhatárolódott Putyintól.

Vlagyimir Putyin szövetségesétől állítólag azt kérik, hogy tegye elérhetővé országát dróntámadásokhoz és a frontvonal kiterjesztéséhez

Néhány nappal ezelőtt Alekszandr Lukasenka nyilvánosan bocsánatot kért Volodimir Zelenszkij elnöktől az Ukrajna elleni fenyegetésekért. Azt is állította, hogy országa nem jelent fenyegetést. A kijelentésekkel kapcsolatban azonban továbbra is kétségek merülnek fel. A Wall Street Journal egyik friss jelentése szerint a Kreml jelenleg hatalmas nyomást gyakorol szövetségesére, hogy új frontot nyisson az ukrajnai háborúban.

Vlagyimir Putyin szövetségesétől állítólag azt kérik, hogy tegye elérhetővé országát dróntámadásokhoz és a frontvonal kiterjesztéséhez. Egy jelentés szerint Alekszandr Lukasenkára Vlagyimir Putyin nyomást gyakorol.

Az év eleje óta kampány folyik Fehéroroszország felhasználására Ukrajna elleni katonai műveletekhez vagy a NATO-tagok elleni nem hagyományos akciókhoz – állítják orosz és európai volt és jelenlegi tisztviselők, akiket továbbra sem neveznek meg. Tekintettel Kelet-Ukrajna megrekedt területi gyarapítására és Putyin elnök csökkenő belföldi támogatottságára, Oroszország láthatóan fontolgatja ezt az eszkalációt.