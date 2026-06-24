Lukasenka nyomás alatt

Egy friss jelentés szerint Moszkva hónapok óta hatalmas nyomást gyakorol Alekszandr Lukasenkára. A belarusz elnököt állítólag arra sürgetik, hogy aktívabban vegyen részt az Ukrajna elleni katonai akciókban. Néhány nappal ezelőtt úgy tűnt, hogy nyilvánosan elhatárolódott Putyintól.
Vlagyimir Putyin szövetségesétől állítólag azt kérik, hogy tegye elérhetővé országát dróntámadásokhoz és a frontvonal kiterjesztéséhez
Néhány nappal ezelőtt Alekszandr Lukasenka nyilvánosan bocsánatot kért Volodimir Zelenszkij elnöktől az Ukrajna elleni fenyegetésekért. Azt is állította, hogy országa nem jelent fenyegetést. A kijelentésekkel kapcsolatban azonban továbbra is kétségek merülnek fel. A Wall Street Journal egyik friss jelentése szerint a Kreml jelenleg hatalmas nyomást gyakorol szövetségesére, hogy új frontot nyisson az ukrajnai háborúban.
Vlagyimir Putyin szövetségesétől állítólag azt kérik, hogy tegye elérhetővé országát dróntámadásokhoz és a frontvonal kiterjesztéséhez. Egy jelentés szerint Alekszandr Lukasenkára Vlagyimir Putyin nyomást gyakorol.
Az év eleje óta kampány folyik Fehéroroszország felhasználására Ukrajna elleni katonai műveletekhez vagy a NATO-tagok elleni nem hagyományos akciókhoz – állítják orosz és európai volt és jelenlegi tisztviselők, akiket továbbra sem neveznek meg. Tekintettel Kelet-Ukrajna megrekedt területi gyarapítására és Putyin elnök csökkenő belföldi támogatottságára, Oroszország láthatóan fontolgatja ezt az eszkalációt.
Oroszország és Fehéroroszország közeli partnerek.
Fehéroroszország kulcsszerepet játszik ebben – elvégre orosz taktikai nukleáris fegyvereket tárolnak ott. Ezenkívül jelenleg mintegy 2000 orosz katona állomásozik Fehéroroszországban, és a múlt hónapban a két baráti ország közös nukleáris gyakorlatokat tartott. Moszkva egyre inkább használ fehéroroszországi területen lévő drónállomásokat is, hogy az oroszok által indított drónokat mélyebbre vezesse Ukrajnába. Állítólag ezeket a létesítményeket használták a Rivne, Zsitomir és Volhín elleni közelmúltbeli támadásokban.
Új fronttól tartanak az ukrajnai háborúban: Moszkva követeléseket támaszt Minszk felé
A Wall Street Journal szerint Moszkva konkrét követelései közé tartozik a fehérorosz terület használata Ukrajna elleni dróntámadásokhoz, valamint a frontvonal kiterjesztése nyugat felé, hogy elvonja az ukrán csapatokat a keleti prioritási területekről. Egy volt orosz hírszerző tiszt megerősítette, hogy Moszkva nyomást gyakorol Minszkre, és azzal fenyegetőzik, hogy megvonja a Fehéroroszország számára nélkülözhetetlen pénzügyi támogatást. A tárgyalások nagy része állítólag Lukasenka és Borisz Grizlov orosz nagykövet között zajlott. Alekszandr Piroznikov, a Kelet-európai Stratégiai Fórum agytröszt alapítója azonban a Wall Street Journal szerint kijelentette: „A háborúba lépés ellentmondana Lukasenka stratégiai céljainak, amelyek nyilvánvalóan a Nyugattal való kapcsolatainak javításához kapcsolódnak.”
Putyin fokozza a Lukasenkával szembeni szigorúbb intézkedéseket, követelve, hogy Fehéroroszországot vonják be az Ukrajna elleni háborúba.
A Wall Street Journal szerint a Kreml az elmúlt hónapokban fokozta a nyomást Minszkre, és aktívabb fehérorosz szerepvállalást kér a háborúban.