Minden turista megteszi, de akár 1500 euróba is kerülhet

A Spanyolország-szerte érvényes törvények mellett minden önkormányzat saját szabályokat is megállapíthat. Ez magában foglalja a tengerbe vizelés tilalmát is.

Spanyolországban a legtöbb tengerparti önkormányzatban tilos a tengerbe vizelni. Bár nincs országos törvény, az önkormányzatok a strandszabályzatukban kifejezetten tiltják. A tengerbe vizelni, vagy bármilyen más módon elvégezni a szükséges teendőket sérti a higiéniai és illemszabályokat. San Sebastiánban, Benidormban és Málagában, többek között, teljesen tilos. A bírságok az ismételt szabálysértések számától és a szabálysértés pontos helyétől függően változnak. A büntetés akár 1500 eurót is elérhet. Azonban nem világos, hogyan, és különösen ki által lehetne azonosítani a szabálysértőket.

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Sok médiaforrás feltételezi, hogy a harmadik vizelési szabálysértés 3000 eurós bírságot vonhat maga után - írja a focus.de. Spanyolországi nyaralás: Mi tilos még a strandon? Alkohol a strandon

Az alkohol fogyasztása a strandon csak a bárok kültéri területein megengedett. Egyes all-inclusive üdülőhelyek napi italkorlátozást is előírnak.

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Dohányzás és vape

A dohányzás egyre tilosabb a spanyol strandokon. A NoFumadores kezdeményezés fenntartja a füstmentes strandok listáját, amely 2014 óta folyamatosan bővül. A kezdeti 15 stranddal mára több mint 800 terület védett és regisztrált füstmentesként. A szabálysértések akár 1800 eurós bírságot is vonhatnak maguk után, régiótól függően. Kagylógyűjtés

A kagylógyűjtés tilos mind a tengerparti törvény (Ley de Costas), mind a spanyol természetvédelmi és biodiverzitási törvény (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) értelmében. Az ok: Károsítja az ökoszisztémát. A spanyol HOY napilap figyelmeztet, hogy a kagylógyűjtés akár 60 000 eurós bírságot is vonhat maga után. Szappannal való mosakodás a strandzuhanyzónálA strandzuhany egyetlen célt szolgál: a homok és a sós víz lemosását. A szappan nem kerülhet a tengervízbe, ezért használata, valamint más személyes higiéniai termékek használata tilos a strandon.

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