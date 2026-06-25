Létezik egy flörtölési technika, ami a tudomány szerint a legtöbb esetben működik

A Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem pszichológusainak tanulmánya azt állítja, hogy megtalálták a leghatékonyabb flörtöléstechnikákat férfiak és nők számára.

A kutatók amerikai és norvég egyetemistákat vizsgáltak, akik mind heteroszexuálisok voltak. Az önkéntes résztvevőknek kérdőíveket küldtek, amelyekben arra kérték őket, hogy értékeljék, mennyire hatékony 40 különböző flörtöléstípus rövid vagy hosszú távú kapcsolat keresése során, attól függően, hogy a flörtölő férfi vagy nő. A kutatók azt is vizsgálták, hogy a résztvevők milyen extrovertáltak, milyen életkorúak, mennyire vallásosak, mennyire hajlandóak kapcsolatba lépni, valamint mennyire vonzóak a társkereső piacon. „Az, hogy mi a leghatékonyabb, a nemtől és attól függ, hogy a flörtölés célja hosszú vagy rövid távú kapcsolat-e” – magyarázta Leif Edward Ottesen Kennair, a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem pszichológiaprofesszora egy sajtóközleményben. A rövid távú kapcsolatokat – például kalandot vagy egyéjszakás kalandot – kereső nők esetében a leghatékonyabb technika meglehetősen nem volt meglepő.

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„Az emberek a szexuális elérhetőségre utaló jeleket tartják a leghatékonyabbnak azoknál a nőknél, akik rövid távú kapcsolatot keresnek” – mondta Kennair. A baráti kontaktus, mint például az ölelés vagy egy barátságos puszi az arcra, nem elég ezekben a helyzetekben, ezért a gyors kalandra vágyó nők jobban teszik, ha olyan jelzéseket használnak, amelyek kiemelik a szexuális elérhetőséget, például a potenciális partnerekhez dörgölőzést, közelebb húzódás és testi kontaktust. A rövid távú kalandra vágyó férfiak nem hagyatkozhatnak egyetlen technikára. „Az egyéjszakás kalandok során a nők számára leghatékonyabbnak ítélt taktikák kizárólag szexuálisak vagy fizikaiak voltak” – írta a csapat a tanulmányban. „Ezzel szemben a férfiakat hatékonyabbnak ítélték, ha a fizikai és szexuális taktikák mellett mosolyogtak is, érdeklődést mutattak a beszélgetések iránt, bókokat mondtak, és megnevetették a nőt.”

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A csapat megállapította, hogy a hosszabb távú kapcsolatot kereső férfiak esetében „a nagylelkűség és az elköteleződésre való hajlandóság jelei működnek a legjobban”. Ha azonban általánosabb tanácsokat keres a flörtöléssel kapcsolatban, volt egy típus, amely univerzálisan hatékonynak tűnt. „Az emberek azt gondolják, hogy a humor, vagyis az, hogy képesek vagyunk megnevettetni egy másik embert, a leghatékonyabb azoknál a férfiaknál, akik hosszú távú kapcsolatot keresnek. A legkevésbé hatékony azoknál a nőknél, akik egyéjszakás kalandra vágynak. De a másik ember viccein való nevetés vagy kuncogás mindkét nem számára hatékony flörtölési taktika” – mondta Kennair a nyilatkozatban. Ez igaz volt a tanulmányban részt vevő amerikai és norvég résztvevőkre. „Nemcsak viccesnek lenni hatékony” – tette hozzá Rebecca Burch, a SUNY Oswego társszerzője. „De a nők számára nagyon fontos, hogy megmutassák potenciális partnerüknek, hogy viccesnek tartják őket”.

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