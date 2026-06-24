A nándorfehérvári diadal egyik hőse

A közép-itáliai Abruzzo tartományban, a L'Aquila melletti Capestrano faluban született, apja feltehetően német származású zsoldos volt, aki a nápolyi király hűbérese lett. A tehetséges ifjú Perugiában tanult jogot, majd a nápolyi vicaria, a legfőbb bíróság elnöke lett, majd Anjou I. Lajos nápolyi király Perugia kormányzójának tette meg. Élete 1415-ben vett fordulatot: a város lakói egy lázadás során fogságba vetették, s a börtönben megjelent előtte Assisi Szent Ferenc, s arra buzdította, hogy változzon meg. A látomás hatására szétosztotta vagyonát a szegények között, s bár nem sokkal korábban megnősült, arra hivatkozva, hogy a nászt nem hálták el, a pápa felbontotta házasságát és engedélyezte, hogy belépjen a rendbe.

Kapisztrán a ferencesek obszerváns, szegénységi fogadalmat tett és aszketikus életmódot folytató irányzatához csatlakozott. Mindent alárendelt a hit védelmének, nemcsak Itáliában, de Közép-Európában, Németországban, Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, sőt még Lengyelországban is nagyhatású beszédeket tartott. Nevének hallatán sokszor akkora tömeg gyűlt össze, hogy a templomok nem tudták befogadni az embereket, prédikációinak még úgy is nagy hatása volt, hogy azokat fordítani kellett, mert János csak olaszul és latinul tudott. Az eretnekséget ostorozó műveket is írt, a rendi reform buzgó szervezője lett, támogatva Szent Bernardin szigorúbb, hierarchikus fegyelmet előirányozó reformjait. Mivel mindketten Jézus nevének monogramját mutatták fel beszédeik végén, eretnekség gyanúja vetült rájuk, de János Rómában is megvédte álláspontját.

Pápai legátusként és inkvizítorként (ezek többsége hagyományosan a domonkos és a ferences rend tagjaiból került ki) több pápa alatt is teljesített megbízatásokat, még a Szentföldre is eljutott. Számos európai királyi udvarban is járt, a francia király mellett pápai követi megbízást teljesítve 1449-re neki sikerült végleg felszámolnia az avignoni ellenpápaságot, de a huszita Podjebrád György cseh királlyal kudarcot vallott. Prédikációiban keményen ostorozta a korban istengyilkosnak tekintett zsidókat, de üldözésükre nem szólított fel.