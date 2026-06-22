„Én is ezért vagyok itt. Azért, hogy megtisztítsuk a magyar politikát és gazdaságot a korrupciótól” – fogalmazott Facebook-posztjában Kapitány István.
„Bujdosó Andrea frakcióvezető asszony ma pontosan kimondta azt, amiért sokan közülünk vállaltuk ezt a szolgálatot. Én is ezért érkeztem a politikába” – jegyezte meg Kapitány István.
„Mert volt egy korszak Magyarországon, amikor túl sokan hitték azt, hogy a közpénz magánvagyon, amellyel legfeljebb a NER-es barátaik felé kell elszámolniuk, és hogy a felelősség nem létezik. Ennek a korszaknak vége” – fogalmazott a a gazdasági és energetikai miniszter.
„Amit az országunkkal tettek, arra nincs bocsánat. A magyar emberek április 12-én történelmi felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország ne legyen többé a következmények nélküli ország. Arra adtak felhatalmazást, hogy aki meglopta a hazánkat, annak jogállami keretek között, a hatóságok előtt kelljen felelnie.
Sajnálatos látni, hogy a volt kormánypárti képviselők közül sokan még mindig nem értik, mi történt az országgal. Még mindig egy alternatív valóságban élnek, ahol szerintük minden rendben volt, ahol megszűnt a szegénység, ahol nem tűntek el közpénzek, és ahol Magyarország nem maradt le európai barátainkhoz képest.
Elég körbenézni az országban, beszélni családokkal, kkv-kkal, munkavállalókkal, és látszik a valóság: Magyarország ennél sokkal többre lett volna képes.
Gazdasági és energetikai miniszterként különösen világosan látom ennek az árát. Ha az elmúlt években nem a korrupció, hanem a magyar érdek, a tisztességes verseny és a valódi teljesítmény lett volna az első, ma Magyarország GDP-je akár 8–10 százalékkal is erősebb lehetne. Ezért van szükség a Tisztító Tűz műveletre.
Azért, hogy Magyarországon mindenkinek újra világos legyen: a közpénz a magyar embereké, a hatalom szolgálat, a felelősséget pedig senki nem kerülheti el. Ez a valódi rendszerváltás lényege. És mi erre kaptuk a felhatalmazást” – írta posztjában Kapitány István.