„Magyarország ennél sokkal többre lett volna képes”

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„Én is ezért vagyok itt. Azért, hogy megtisztítsuk a magyar politikát és gazdaságot a korrupciótól” – fogalmazott Facebook-posztjában Kapitány István.

„Bujdosó Andrea frakcióvezető asszony ma pontosan kimondta azt, amiért sokan közülünk vállaltuk ezt a szolgálatot. Én is ezért érkeztem a politikába” – jegyezte meg Kapitány István.

„Mert volt egy korszak Magyarországon, amikor túl sokan hitték azt, hogy a közpénz magánvagyon, amellyel legfeljebb a NER-es barátaik felé kell elszámolniuk, és hogy a felelősség nem létezik. Ennek a korszaknak vége” – fogalmazott a a gazdasági és energetikai miniszter.

„Amit az országunkkal tettek, arra nincs bocsánat. A magyar emberek április 12-én történelmi felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország ne legyen többé a következmények nélküli ország. Arra adtak felhatalmazást, hogy aki meglopta a hazánkat, annak jogállami keretek között, a hatóságok előtt kelljen felelnie.