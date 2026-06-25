Sok halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és környékén sok épület összeomlott - közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország ideiglenes államfője, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.

„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma. Beszámolt arról, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül, és nyugalomra, valamint nemzeti egységre szólította fel a venezuelaiakat. Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt – tette hozzá.

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A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. A venezuelai vöröskereszt azt közölte, hogy a rengések a szervezet caracasi irodájában is károkat okoztak, azonban hangsúlyozta, hogy a károk nincsenek kihatással a működésére, egészségügyi létesítményei teljes kapacitással üzemelnek, illetve már több mentőcsapatot is elindítottak a leginkább bajba jutott körzetekbe.

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A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) bejelentette, hogy elsősorban átmeneti szállások kialakítására és azonnali orvosi segítségre van szükség a katasztrófa sújtotta térségekben. A fővárosi Hospital de Clínicas kórház közölte, hogy a megduplázták az éjszakai műszakban dolgozók számát annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban el tudják látni a sérülteket. Azonnali segítséget ajánlott fel az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar. Rodríguez bejelentette, hogy telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Már korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette a közösségi médiában: az Egyesült Államok „kész és képes segíteni”. „Utasítottam a kormányhivatalokat, hogy készüljenek a gyors cselekvésre. Ott leszünk új, nagyszerű barátaink oldalán” – szögezte le Trump.

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