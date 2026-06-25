Sok halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és környékén sok épület összeomlott - közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország ideiglenes államfője, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.
„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma.
Beszámolt arról, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül, és nyugalomra, valamint nemzeti egységre szólította fel a venezuelaiakat.
Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt – tette hozzá.
A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.
A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.
A venezuelai vöröskereszt azt közölte, hogy a rengések a szervezet caracasi irodájában is károkat okoztak, azonban hangsúlyozta, hogy a károk nincsenek kihatással a működésére, egészségügyi létesítményei teljes kapacitással üzemelnek, illetve már több mentőcsapatot is elindítottak a leginkább bajba jutott körzetekbe.
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) bejelentette, hogy elsősorban átmeneti szállások kialakítására és azonnali orvosi segítségre van szükség a katasztrófa sújtotta térségekben.
A fővárosi Hospital de Clínicas kórház közölte, hogy a megduplázták az éjszakai műszakban dolgozók számát annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban el tudják látni a sérülteket.
Azonnali segítséget ajánlott fel az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar. Rodríguez bejelentette, hogy telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Már korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette a közösségi médiában: az Egyesült Államok „kész és képes segíteni”. „Utasítottam a kormányhivatalokat, hogy készüljenek a gyors cselekvésre. Ott leszünk új, nagyszerű barátaink oldalán” – szögezte le Trump.
Az USGS amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer. Az intézet kiemelte, hogy a mostani földrengés több mint egy évszázad óta az egyik legsúlyosabb, hozzátéve, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.
Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés, helyi idő szerint délután hat óra körül. A 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. A rengéseket 1700 kilométerre, Brazíliában is érezni lehetett.
Kína kész segítséget nyújtani a földrengés sújtotta Venezuelának
A súlyos venezuelai földrengések miatt Kína részvétét fejezte ki csütörtökön a dél-amerikai ország kormányának és lakosságának, valamint közölte: kész minden tőle telhető segítséget megadni nekik. Erről Kuo Csia-kun, a külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos napi sajtótájékoztatóján beszélt.
Kína bízik abban, hogy a venezuelai kormány vezetésével az ország mielőbb leküzdi a természeti katasztrófa következményeit, és helyreállhat ott a megszokott élet – tette hozzá a szóvivő.
Venezuela északnyugati részét szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg. A 7,2-es, illetve 7,5-es magnitúdójú földmozgások jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában és az épületekben, ezért a venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. A mentési és kutatási munka továbbra is folyik, miközben több ország is segítséget ajánlott fel a dél-amerikai országnak.