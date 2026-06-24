Horvátország és Szlovénia a migrációs paktum következetes végrehajtását sürgeti

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Az új uniós migrációs és menekültügyi paktum következetes végrehajtását sürgette Davor Bozinovic horvát és Franci Matoz szlovén belügyminiszter kedden a szlovén határ közelében fekvő Marija Goricában, hangsúlyozva, hogy az illegális határátlépések visszaszorításához biometrikus nyilvántartásra és hatékonyabb visszaküldési eljárásokra van szükség.

Bozinovic szerint a június 12-én hatályba lépett paktum új megközelítést jelent az illegális migráció kezelésében, de csak akkor lehet eredményes, ha valamennyi érintett tagállam következetesen alkalmazza. Hangsúlyozta: azoknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az unió területét.

A horvát miniszter szerint az új szabályozás csökkentheti a másodlagos migrációt is, mivel a horvát határra érkezők mintegy 60 százaléka korábban már áthaladt legalább egy másik uniós tagállamon. Az új szabályok szerint hét napon belül meg kell állapítani, honnan érkezett az érintett. Ha korábban másik tagállamban már menedékkérelmet nyújtott be, kérelmét elutasítják, és visszaküldési eljárás alá vonják.

Matoz fontos előírásnak nevezte, hogy az unió külső határát jogszerűtlenül átlépőket biometrikus adatokkal regisztrálják, adataikat pedig rögzítsék az Eurodac-rendszerben. Ez megakadályozhatja az identitás megváltoztatását, valamint azt, hogy az érintettek más országot jelöljenek meg érkezési helyként.