Nem terrorcselekmény volt a Montréal zsidó negyedében történt lövöldözés

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Nem terrorcselekmény volt a Montréal zsidó negyedében történt, három emberéletet követelő hétfői lövöldözés – közölték kedden a kanadai hatóságok. Sajtóértesülések szerint egy szélsőséges nőellenes mozgalom tagja lehetett a merénylő.

A Montréal nyugati részén található Côte-des-Neige lakónegyedben történtek során egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztette életét. Két sérült is volt, köztük egy rendőrnő. Szemtanúk több tucat lövésről számoltak be.

A rendőrség szóvivője szerint egy szemtanú riasztotta a rendvédelmi szerveket, a kiérkező rendőrök a helyszínen tűz alá kerültek. Ezt követően a rendőrség páncélozott járművei és nehézfegyveres egységei is kivonultak.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított volt látható mellette egy karabéllyal.