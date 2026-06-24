A szerdán közzétett előzetes vizsgálati jelentés szerint tilos jelzésen haladt át szerelvényével a múlt heti angliai vasúti balesetben meghalt mozdonyvezető.

A szerencsétlenség múlt pénteken történt, amikor az East Midlands Railway vasúttársaság északról a londoni St. Pancras nemzetközi pályaudvarra tartó két szerelvénye összeütközött Bedford és Luton között. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult, és a Corbyból Londonba közlekedő vonat hátulról belerohant a másik szerelvénybe, amely az automata figyelmeztető jelzőrendszer meghibásodása miatt a nyílt pályán megállt. A vasúti balesetek kivizsgálására szakosodott kormányzati testület (Rail Accident Investigation Branch, RAIB) szerdai köztes jelentése megerősítette, hogy a Corbyból indult vonat vezetője, a 60 éves Shaun Burton meghalt.

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A bizottság szerint az ütközés következtében 162-en megsérültek, közülük 102-en kórházi ápolásra szorultak. A RAIB beszámolója szerint jelenleg is még 53 sérült van kórházban, közülük nyolcnak az állapota válságos. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a múlt péntekihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség.

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A vizsgálóbizottság szerdai előzetes jelentése szerint a Corby városából indult szerelvény az ütközés előtt két sárga jelzésen is áthaladt. A testület ismertetése szerint a sárga jelzéseken a mozdonyvezetők áthaladhatnak, de fel kell készülniük arra, hogy a következő jelzők valamelyike tilosat mutat. A RAIB beszámolója szerint ebben az esetben is ez történt: a nyílt pályán álló szerelvény mögötti jelző már piros volt, de a Burton vezette vonat ezen is áthaladt. Azt még vizsgálják, hogy a mozdonyvezető milyen automatikus figyelmeztető jelzéseket kapott a szerelvény biztonsági berendezéseitől, és ezekre hogy reagált.

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