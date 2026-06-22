Robbanás történt Katarban

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Robbanás történt Katar legfontosabb cseppfolyósítottföldgáz-telepén (LNG), Rász-Laffanban, és a katasztrófában 13-an életüket vesztették, további 66-an pedig megsérültek – közölte hétfőn a perzsa-öbölbeli ország energetikai minisztériuma.

A telepet működtető QatarEnergy vállalat közleménye szerint a robbanás vasárnap este, a Barzan gázellátó létesítmény műszakindításakor történt. A hatóságok szerint baleset történt, és további veszély nem fenyeget.

A vállalat nem közölte, hogy a detonáció okozott-e kárt az üzemben, a nap folyamán azonban a QatarEnergy igazgatója, az energetikai tárcát is vezető Szaad Serída el-Kaabi hangsúlyozta, hogy az incidens nem érinti a földgázexportot. Hozzátette, hogy az ügyben vizsgálat indult, és kiemelte, hogy környezeti kárról egyelőre nem tudnak.

A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy a robbanás hatására a Rász-Laffantól több mint 70 kilométerre lévő Dohában több épület ablaka betört, az emberek pedig pánikba estek.