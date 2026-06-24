Balesetek, torlódások országszerte

Baleset történt az M4-es autóúton. Pilis és Albertirsa között a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es km-nél levő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon, kisebb torlódásra számítsanak. Több személyautó ütközött össze az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a törökbálinti szakaszon az M0-s elválásnál. A 16-os km-nél egy sávra szűkülő pályaszakaszon, torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy tehergépkocsi az 54-es főúton. Pincefalu és Császártöltés között a 77-es km-nél lezárták a fél útpályát.

Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-son érezhető, Hatvan és Gödöllő között, valamint a mogyóródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell, majd számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Már sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.



Debrecen északi határában, kerékpáros verseny miatt ma 6.00 órától 18.00 óráig lezárják a 354-es főutat a 4-es és a 10-es km között. A forgalmat a 354-es és a 35-ös főút felé, Debrecenen keresztül terelik el.

Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton, a 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben!



Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek!

Az M7-es autópályán, Letenye felé, Érd térségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 21-es és a 23-as km között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták. 5 km hosszan araszolnak a járművek.



Az M3-as autópályán, a 23-as jelű Mogyoród-kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára.



Sokan haladnak az M1-es autópályán, Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!