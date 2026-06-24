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Egy észak-koreai katona szökött Dél-Koreába a szigorúan őrzött határon át, dél-koreai tisztviselők szerint.

Egy észak-koreai katona szökött Dél-Koreába a szigorúan őrzött Korea-közi határon át, dél-koreai tisztviselők szerint. A hadsereg kedden este "a központi fronton" fogta el és őrizetbe vette a feltételezett disszidenst, jelentette szerdán a Yonhap hírügynökség.

A hadsereg nem hozta nyilvánosságra a katona kilétét, az átkelő pontos helyét, illetve a dél-koreai területre való belépés körülményeit. A hatóságok nyomozást indítottak. Érkezéskor a disszidenseket általában átadják a dél-koreai hírszerzésnek átvilágításra. A Bangkok Post szerint a dezertőrök viszonylag ritkák, mivel a terület sűrű erdővel borított, aknákkal teli, és mindkét oldalon katonák járőröznek.

A koreai háború (1950-1953) alatti kettéosztás óta több tízezer ember menekült Észak-Koreából Délre. Csak egy kis kisebbségük menekült át az erősen megerősített és aknásított szárazföldi határon.