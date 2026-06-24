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Észak-koreai katona szökött Dél-Koreába a szigorúan őrzött határon át

A két Korea közötti határt átlépő dezertőrök ritkák.

Külföld
  • 2026.06.24. - 22:39
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Határzár Dél-Koreában Észak-Korea közelébenAFP/Anthony Wallace
MH
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Egy észak-koreai katona szökött Dél-Koreába a szigorúan őrzött határon át, dél-koreai tisztviselők szerint.

Egy észak-koreai katona szökött Dél-Koreába a szigorúan őrzött Korea-közi határon át, dél-koreai tisztviselők szerint. A hadsereg kedden este "a központi fronton" fogta el és őrizetbe vette a feltételezett disszidenst, jelentette szerdán a Yonhap hírügynökség.

A hadsereg nem hozta nyilvánosságra a katona kilétét, az átkelő pontos helyét, illetve a dél-koreai területre való belépés körülményeit. A hatóságok nyomozást indítottak. Érkezéskor a disszidenseket általában átadják a dél-koreai hírszerzésnek átvilágításra. A Bangkok Post szerint a dezertőrök viszonylag ritkák, mivel a terület sűrű erdővel borított, aknákkal teli, és mindkét oldalon katonák járőröznek.

A koreai háború (1950-1953) alatti kettéosztás óta több tízezer ember menekült Észak-Koreából Délre. Csak egy kis kisebbségük menekült át az erősen megerősített és aknásított szárazföldi határon.

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Legtöbben először a porózusabb határon léptek át Kínába, és onnan harmadik országokon, például Thaiföldön keresztül jutottak el Dél-Koreába. Dél-koreai adatok szerint a 2024-ben Észak-Koreából újonnan érkező 236 ember 88 százaléka nő volt. Phenjan „emberi söpredéknek” nevezte a menekülő állampolgárokat.

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