XIV. Leó pápa: Egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális válságokat

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Az államok a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe a globális felelősséggel szemben – aminek következményei vannak az éhezés elleni küzdelemre nézve is.

XIV. Leó pápa a világ egyre széttöredezettebbé váló rendjére és a multilateralizmus válságára figyelmeztetett. A Világélelmezési Program (WFP) római központjában tett látogatása során a világ körülbelül 1,4 milliárd katolikusának vezetője azt mondta, hogy a multilaterális együttműködés iránti megújult elkötelezettség elengedhetetlen ezekben a válságos időkben. Egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat.

Az államok egyre inkább a nemzetbiztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra összpontosítják erőforrásaikat – de e kérdések és a többoldalú együttműködés közötti szoros kapcsolatot elhanyagolják – mondta Leó pápa. Továbbá az ember és méltósága már nem áll következetesen a nemzetközi fellépés középpontjában – írja a news.de.

Az éhségválság egyre inkább háttérbe szorul

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A humanitárius aggodalmak, mint például az éhség elleni küzdelem, egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy háttérbe szorulnak a nemzetközi prioritásokban – mondta a pápa. Az éhség azonban az egyik legsürgetőbb probléma. „Az éhség nem pusztán humanitárius probléma. Aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát, és menekülésre kényszeríti az embereket.”

A Világélelmezési Program (WFP) az ENSZ egyik szervezete, amely a globális éhség elleni küzdelemben dolgozik. Látogatása során Leó a nemzetközi szolidaritás konkrét kifejeződéseként dicsérte őket. Ugyanakkor felszólította a nemzetközi közösséget, hogy „újítsa meg és erősítse meg elkötelezettségét, növelje az éhség és kiváltó okainak leküzdésére szolgáló erőforrásokat, és szüntesse meg azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz”.