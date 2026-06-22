A pénzmosás slágercikke ma is a lakás

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A pénzmosás ma is népszerű tevékenység a Balkánon, a vagyon pedig főleg otthonokba vándorol.

Szerte a Nyugat-Balkánon illegális pénzek vándorolnak közjegyző által hitelesített szerződéseken, tulajdoni lapokon, kölcsönszerződéseken, számlákon és auditált pénzügyi jelentéseken keresztül. Olyan papírmunkáról van szó, amelyhez szükséges egy engedéllyel rendelkező szakember aláírása, hitelesítése vagy pecsétje, mielőtt azt legitimnek tekinthetnék - írja a Szabad Magyar Szó.

Mint olvasható, Szerbiában a professzionális pénzmosás intézményesült a pénzügyi és az ingatlanszektor közötti együttműködés révén - derül ki a Transznacionális Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés (GI-TOC) jelentéséből.

2026 elején legalább 968 880 eurónyi, kokainkereskedelemből származó pénz lefoglalása tárt fel egy olyan bűnszervezetet az országban, amely 2019 és 2024 között volt aktív. A GI-TOC kutatói emlékeztetnek, hogy ez a csoport a gyanú szerint úgy titkolta el az illegális bevételeit, hogy a készpénzt széfekben őrizte, valamint szerbiai és ausztriai ingatlanokba fektette, miközben a csoport szervezője külföldön, Ecuadorban tartózkodott.