Ukrán pénzmosás

A Beregszászi Járási Tanács egyik képviselője ellen az ügyészség pénzmosás gyanúja és vagyonnyilatkozatának meghamisítása miatt indított eljárást.

Több mint 8 millió hrivnya értékű vagyont titkolt el egy ukrán képviselő (képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló információk szerint a politikus 2022-es vagyonbevallásában több mint 8,3 millió hrivnya értékű vagyont titkolt el. Nem tüntette fel többek között a feleségével közösen birtokolt Ford Mustangot, a Mercedes-Benz S-osztály luxusautó eladását, valamint többmilliós bevételeit.

2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxusautót, miközben a bevallott jövedelme csupán 227 ezer hrivnya volt. Néhány nappal később eladta az autót, a bevételt saját célokra fordította, de mindez nem szerepelt a nyilatkozatában – közölte az ügyészség.

A hatóság szerint tehát a vagyonnyilatkozat meghamisítása mellett pénzmosás gyanúja is fennáll, vette észre a karpatalja.info.