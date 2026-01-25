2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrán pénzmosás

Eljárás indult

MH
 2026. január 25. vasárnap. 9:36
Megosztás

A Beregszászi Járási Tanács egyik képviselője ellen az ügyészség pénzmosás gyanúja és vagyonnyilatkozatának meghamisítása miatt indított eljárást.

Ukrán pénzmosás
Több mint 8 millió hrivnya értékű vagyont titkolt el egy ukrán képviselő (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Frank Hammerschmidt

A rendelkezésre álló információk szerint a politikus 2022-es vagyonbevallásában több mint 8,3 millió hrivnya értékű vagyont titkolt el. Nem tüntette fel többek között a feleségével közösen birtokolt Ford Mustangot, a Mercedes-Benz S-osztály luxusautó eladását, valamint többmilliós bevételeit.

2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxusautót, miközben a bevallott jövedelme csupán 227 ezer hrivnya volt. Néhány nappal később eladta az autót, a bevételt saját célokra fordította, de mindez nem szerepelt a nyilatkozatában – közölte az ügyészség.

A hatóság szerint tehát a vagyonnyilatkozat meghamisítása mellett pénzmosás gyanúja is fennáll, vette észre a karpatalja.info.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink