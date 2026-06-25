Macron, Meloni és Tusk szerint

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A védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóját szerdán Berlinben tartották, az ott elhangzott Merz-nyilatkozatot már közöltük.

"Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben" - hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján.

A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.

Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. "Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat" - mondta.