Macron, Meloni és Tusk szerint

A védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóját szerdán Berlinben tartották, az ott elhangzott Merz-nyilatkozatot már közöltük.
"Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben" - hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján.
A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.
Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. "Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat" - mondta.
A francia elnök mindemellett kiemelte, hogy közeledni látja egymáshoz Európát és az Egyesült Államokat nem utolsó sorban, ami Ukrajna támogatását illeti.
Meloni felszólította az európai NATO-partnereket, hogy eltökélten folytassák eddigi erőfeszítéseiket egy erősebb európai pillér kialakítása érdekében a NATO-n belül. Hangsúlyozta, hogy ez utóbbinak a szövetség amerikai pillérét kellene kiegészítenie.
Tusk pedig dacára a két ország közös történelme kapcsán kialakult vitának Lengyelország további támogatásáról biztosította a kijevi vezetést.
A lengyel kormányfő beszélt arról is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a NATO keleti szárnyán lévő, Moszkva agresszív politikája által magukat fenyegetve érző országok képviseltetve legyenek az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalási formátumokban. Úgy fogalmazott, hogy Lengyelország, a skandináv és a balti államok, valamint Románia nélkül nehéz lesz bármit is elérni.