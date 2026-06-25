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Macron, Meloni és Tusk szerint

A NATO európai tagjai sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót

Krónika
  • 2026.06.25. - 06:48
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AAnadolu via AFP/Halil Sagirkaya
MH/MTI
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A védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóját szerdán Berlinben tartották, az ott elhangzott Merz-nyilatkozatot már közöltük. 

"Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben" - hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján.

A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.

Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. "Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat" - mondta.

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A francia elnök mindemellett kiemelte, hogy közeledni látja egymáshoz Európát és az Egyesült Államokat nem utolsó sorban, ami Ukrajna támogatását illeti.

Meloni felszólította az európai NATO-partnereket, hogy eltökélten folytassák eddigi erőfeszítéseiket egy erősebb európai pillér kialakítása érdekében a NATO-n belül. Hangsúlyozta, hogy ez utóbbinak a szövetség amerikai pillérét kellene kiegészítenie.

Tusk pedig dacára a két ország közös történelme kapcsán kialakult vitának Lengyelország további támogatásáról biztosította a kijevi vezetést.

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A lengyel kormányfő beszélt arról is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a NATO keleti szárnyán lévő, Moszkva agresszív politikája által magukat fenyegetve érző országok képviseltetve legyenek az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalási formátumokban. Úgy fogalmazott, hogy Lengyelország, a skandináv és a balti államok, valamint Románia nélkül nehéz lesz bármit is elérni.

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