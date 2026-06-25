A cseh alkotmánybíróság kötelezte a kormányt, hogy tegye lehetővé az államfő részvételét a NATO-csúcson

A cseh alkotmánybíróság az államfő beadványa nyomán szerdán ideiglenes végzésben arra kötelezte a kormányt, hogy tegye lehetővé Petr Pavelnek is a részvételt a július 7-8-i törökországi NATO-csúcstalálkozón.

A bírói testület hangsúlyozta, hogy a kabinet nem gördíthet akadályokat az elnök útjába. Az ügyben eljáró bíró, Pavel Samal emlékeztetett arra, hogy a cseh államfők részvétele a NATO-csúcsokon bevett gyakorlat. Amennyiben egészségük engedte, minden korábbi elnök részt vett ezen az eseményen - mondta. A bíróság döntése szerint ezt a gyakorlatot egyelőre fenn kell tartani. Figyelmeztetett az akkreditáció szoros határidejére is, amely június 26-án jár le. Andrej Babis miniszterelnök kormánya hétfőn hozott döntést arról, hogy - szakítva az eddigi hagyománnyal - nem engedi meg az államfőnek, hogy a cseh küldöttséggel tartson Ankarába. További vitás kérdésként merült fel, hogy mire terjed ki az elnök hatásköre a cseh állam külföldi képviselete ügyében.

HIRDETÉS

Az alkotmánybíróságnak a hatásköri vitában - szintén Petr Pavel beadványa nyomán - még döntést kell hoznia. Josef Baxa, az alkotmánybíróság elnöke mindazonáltal hangsúlyozta, hogy az ideiglenes végzés nem előlegezi meg a jogerős ítéletet. A bírák további nyilatkozatokat fognak kérni, és fontolóra veszik egy nyilvános meghallgatás megtartásának lehetőségét is. Közölte: elvárja a kormánytól, hogy tartsa tiszteletben ezt az egyszeri döntést Pavel ankarai részvételével kapcsolatban. Megjegyezte: nem ez az első alkalom, hogy a bíróság kötelezettséget ró a kormányra, a parlamentre vagy az elnökre.

HIRDETÉS