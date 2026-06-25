Merz szerint a NATO európai tagjai sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

A NATO európai tagjai összefogva sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóján szerdán Berlinben.

"Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben" - hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján, miután a nagyobb európai NATO-partnerek vezetői a katonai szövetség csúcstalálkozója előtt egyeztettek és több olyan közös üzenetet megfogalmaztak, amelyek elsősorban az Egyesült Államoknak szólnak.

"Kiállunk egy olyan NATO mellett, amely erősen és egységesen őrzi az euroatlanti térség biztonságát a szövetségesek érdekében. Ezenkívül meg szeretnénk újítani a szövetséget, megerősíteni annak európai pillérét" - fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a nagyobb összegű európai védelmi kiadások egy kiegyensúlyozottabb transzatlanti partnerség alapjait teremtik majd meg.

Harmadik pontként fokozott együttműködést sürgetett transzatlanti, de európai síkon is. "Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban" - mondta. Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.