Fehéroroszország grodnói régiójában július elejéig mintegy kétezer sorkatona adatait ellenőrzik, és tartalékosokat képeznek ki.

Megkezdődtek a mozgósítási gyakorlatok Fehéroroszországban – jelentette a fehérorosz védelmi minisztérium A minisztérium szerint június 20. óta a grodnói régió Osmjani járás katonai komisszariátusa ellenőrzi és frissíti a katonai szolgálatra kötelezettek adatait. Ehhez az állampolgárokat előzetes gyűjtőpontokra hívják be. A rendezvények során a katonai besorozási hivatal munkatársai frissítik a regisztrációs dokumentumokat és pontosítják a személyes adatokat. Összesen a kerület mintegy kétezer lakosát tervezik lefedni.

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A belarusz védelmi minisztérium megjegyezte, hogy a kiképzés során a katonai komisszariátusok utánpótlásának kérdésén fognak dolgozni, a katonai szolgálatra kötelezettek kiképzőtáborokba való behívásával. A besorozás után a résztvevők kiképzésen vesznek részt, amelynek során fejlesztik katonai képességeiket, tanulmányozzák a fegyvereket és a katonai felszereléseket, valamint gyakorolják a gyakorlatvezetés által meghatározott feladatok végrehajtását. A gyakorlatokat a Lengyelországgal és Litvániával határos Grodnói régióban zajlanak. Ugyanakkor Fehéroroszország továbbra is rendszeres katonai és mozgósítási tevékenységeket folytat Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a NATO keleti szárnyán fokozódó feszültségek hátterében.

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