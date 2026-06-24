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Fehéroroszország megkezdte a mozgósítási gyakorlatokat

Tovább fokozódik az eszkalációs veszély

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.24. - 22:04
Fehérorosz katona drón UAV drón
Fehérorosz katonák készítették fel a pilóta nélküli légi járművet (UAV) a „Zapad-2025” (Nyugat-2025) orosz-fehérorosz közös katonai gyakorlatonAFP/Olesya Kurpyayeva
MH
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Fehéroroszország grodnói régiójában július elejéig mintegy kétezer sorkatona adatait ellenőrzik, és tartalékosokat képeznek ki.

Megkezdődtek a mozgósítási gyakorlatok  Fehéroroszországban – jelentette a fehérorosz védelmi minisztérium 

A minisztérium szerint június 20. óta a grodnói régió Osmjani járás katonai komisszariátusa ellenőrzi és frissíti a katonai szolgálatra kötelezettek adatait. Ehhez az állampolgárokat előzetes gyűjtőpontokra hívják be.

A rendezvények során a katonai besorozási hivatal munkatársai frissítik a regisztrációs dokumentumokat és pontosítják a személyes adatokat. Összesen a kerület mintegy kétezer lakosát tervezik lefedni.

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A belarusz védelmi minisztérium megjegyezte, hogy a kiképzés során a katonai komisszariátusok utánpótlásának kérdésén fognak dolgozni, a katonai szolgálatra kötelezettek kiképzőtáborokba való behívásával.

A besorozás után a résztvevők kiképzésen vesznek részt, amelynek során fejlesztik katonai képességeiket, tanulmányozzák a fegyvereket és a katonai felszereléseket, valamint gyakorolják a gyakorlatvezetés által meghatározott feladatok végrehajtását.

A gyakorlatokat a Lengyelországgal és Litvániával határos Grodnói régióban zajlanak. Ugyanakkor Fehéroroszország továbbra is rendszeres katonai és mozgósítási tevékenységeket folytat Oroszország Ukrajna elleni háborúja és a NATO keleti szárnyán fokozódó feszültségek hátterében.

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A WSJ szerint Oroszország fokozza a politikai és diplomáciai nyomást Fehéroroszországra, megpróbálja bővíteni szerepét az Ukrajna elleni háborúban, és potenciálisan az ország területét új műveletekre, többek között dróntámadásokra és NATO-országok elleni fellépésekre használja fel – írja az Unian.

Újságírók szerint Moszkva két fő forgatókönyvet fontolgat: Fehéroroszország felhasználását Ukrajna elleni csapások fokozására, vagy hibrid műveletek végrehajtását a NATO-országok, különösen a balti államok és Lengyelország ellen.

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