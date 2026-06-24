HIRDETÉS

Csütörtöktől tűzgyújtási tilalom lép életbe az egész országban

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik

Krónika
  • 2026.06.24. - 22:31
tűzgyújtási tilalom tűzgyújtás tűz
Képünk illusztrációBSIP via AFP/Houin
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el – közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassza miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek.

A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon.

HIRDETÉS

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. A hivatal azonban gáz égőfej vagy az elektromos grill használatát javasolja.

HIRDETÉS

Rámutattak, hogy a következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék. A helyenként esetlegesen előforduló kis mértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassza kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.

Kapcsolódó cikkek
tűzgyújtási tilalomNébihtűztiltásveszélyhőségszárazság
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Krónika
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS