Csütörtöktől tűzgyújtási tilalom lép életbe az egész országban

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A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el – közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassza miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek.

A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon.