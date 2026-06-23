Torlódások az autópályákon, élénk forgalom a főváros környéki utakon

Az M7-es autópályán, Letenye felé, a Velencei-tó térségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 48-as és az 50-es km között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban. A torlódás meghaladta a 3 km-t. Erős a forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható.

A 31-es főúton, a Jászjákóhalma és Jászapáti között, egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es km-nél a fél útpályát lezárták.



Élénk a járműmozgás a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé, és az M0-s autóút főbb csomópontjainál. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.



Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton, a 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben!



Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek!



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.