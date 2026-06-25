Észak-Korea üzlete Iránnal

Egy volt észak-koreai diplomata azt nyilatkozta, hogy Phenjan körülbelül 25 millió dollárt kapott azért, hogy Iránt alagúttechnológiával látta el, amelyet – ismeretei szerint – széles körben használtak a Natanz és Iszfahán közelében található földalatti nukleáris létesítményekben.

Ryu Hyun-woo, Észak-Korea kuvaiti nagykövetségének korábbi megbízott nagykövete a Korea Development Institute, egy neves dél-koreai agytröszt által ebben a hónapban közzétett interjúban tette közzé a kijelentését. „Észak-Korea alagút-tervezéssel és technológiával látta el Iránt a 2000-es évek elején, körülbelül 25 millió dollárt kapva érte” – mondta Ryu. „Tudomásom szerint az észak-koreai alagúttechnológiát jelentős mértékben alkalmazták földalatti nukleáris létesítményekben olyan területeken, mint Natanz és Iszfahán” – tette hozzá.

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Ryu szerint a Hezbollahhal és a Hamászszal való közvetlen észak-koreai kapcsolatokról szóló jelentések pontatlanok. „Sok média beszél Észak-Korea és a Hezbollah, valamint az Észak-Korea és a Hamász közötti kapcsolatokról, de ez nem igaz” – mondta. Azt mondta, hogy Észak-Korea valószínűleg nem adta át közvetlenül alagút-szakértelmét bármelyik csoportnak, de hozzátette: „Nem zárható ki, hogy Irán az Észak-Koreától kapott alagút-technológiát átadta a Hezbollahnak vagy a Hamásznak.”

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A megjegyzések a The Washington Times márciusi jelentését követik, amely szerint észak-koreai szervezetek földalatti építési szakértelmet és rakétatechnológiát szállítottak Iránnak. Az újság Bruce Bechtolt, az amerikai tengerészgyalogos és az Angelo Állami Egyetem politikatudományi professzorát idézte, aki azt állította, hogy az észak-koreaiak a 2000-es évek elején segítettek földalatti létesítmények építésében Iránban, többek között Iszfahánban. „Irán földalatti létesítményeinek nagy részét – beleértve Iszfahánt is – az észak-koreaiak építették a 2000-es évek elején” – mondta Bechtol az újságnak.

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