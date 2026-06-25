Észak-Korea üzlete Iránnal

Egy volt észak-koreai diplomata azt nyilatkozta, hogy Phenjan körülbelül 25 millió dollárt kapott azért, hogy Iránt alagúttechnológiával látta el, amelyet – ismeretei szerint – széles körben használtak a Natanz és Iszfahán közelében található földalatti nukleáris létesítményekben.
Ryu Hyun-woo, Észak-Korea kuvaiti nagykövetségének korábbi megbízott nagykövete a Korea Development Institute, egy neves dél-koreai agytröszt által ebben a hónapban közzétett interjúban tette közzé a kijelentését.
„Észak-Korea alagút-tervezéssel és technológiával látta el Iránt a 2000-es évek elején, körülbelül 25 millió dollárt kapva érte” – mondta Ryu.
„Tudomásom szerint az észak-koreai alagúttechnológiát jelentős mértékben alkalmazták földalatti nukleáris létesítményekben olyan területeken, mint Natanz és Iszfahán” – tette hozzá.
Ryu szerint a Hezbollahhal és a Hamászszal való közvetlen észak-koreai kapcsolatokról szóló jelentések pontatlanok.
„Sok média beszél Észak-Korea és a Hezbollah, valamint az Észak-Korea és a Hamász közötti kapcsolatokról, de ez nem igaz” – mondta.
Azt mondta, hogy Észak-Korea valószínűleg nem adta át közvetlenül alagút-szakértelmét bármelyik csoportnak, de hozzátette: „Nem zárható ki, hogy Irán az Észak-Koreától kapott alagút-technológiát átadta a Hezbollahnak vagy a Hamásznak.”
A megjegyzések a The Washington Times márciusi jelentését követik, amely szerint észak-koreai szervezetek földalatti építési szakértelmet és rakétatechnológiát szállítottak Iránnak.
Az újság Bruce Bechtolt, az amerikai tengerészgyalogos és az Angelo Állami Egyetem politikatudományi professzorát idézte, aki azt állította, hogy az észak-koreaiak a 2000-es évek elején segítettek földalatti létesítmények építésében Iránban, többek között Iszfahánban.
„Irán földalatti létesítményeinek nagy részét – beleértve Iszfahánt is – az észak-koreaiak építették a 2000-es évek elején” – mondta Bechtol az újságnak.
Bechtol szerint Észak-Korea támogatása rakétarendszereket, fegyvergyárak építésében nyújtott segítséget, speciális alkatrészeket és műszaki személyzetet is magában foglalt. Irán és Észak-Korea nyilvánosan nem erősítette meg a jelentett transzfereket – írta az Iranintl.