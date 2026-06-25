Pokolgépes merényletben megöltek egy jemeni tudósítót

Meghalt a szaúdi al-Arabija hírtelevízió jemeni tudósítója, miután felrobbant a gépkocsijába rejtett pokolgép az ország keleti részén.
A robbanószerkezetet az újságíró autójának üléséhez erősítették. A detonáció teljesen kiégette a jemeni Mohamed Ajda járművét Mukalla városban. A négygyermekes férfi egyedül tartózkodott az autóban, miután hazavitte családját – közölte a rijádi székhelyű televízió.
A csatorna szerint Mukalla biztonsági szolgálatai egy hónapja figyelmeztették Ajdát az életét fenyegető veszélyekre. A város az elmúlt hónapokban fokozott feszültség színhelye volt. A Hadramaut tartomány székhelyének számító Mukalla decemberben a Dél Átmeneti Tanácsa (STC) szakadár erők offenzívájának középpontjában állt. Az Egyesült Arab Emírségek támogatását élvező erők ideiglenesen ellenőrzésük alá vonták Hadramaut és Mahra tartományokat, mielőtt szaúdi légicsapások és a szaúdi támogatást élvező jemeni kormányerők visszaszorították őket.
Rashíd al-Alimi, a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni elnöki tanács vezetője vizsgálatot rendelt el a merénylet körülményeinek tisztázására – jelentette a Saba hivatalos hírügynökség.
Mohamed Ajda 2019 óta dolgozott operatőrként és tudósítóként az al-Arabijának Kelet-Jemenben. A csatorna közlése szerint 2018-ban Szanaában már célponttá vált: akkor fegyveresek próbálták elfogni, de sikerült elmenekülnie.
A sajtószabadság védelmével foglalkozó szervezetek rendszeresen bírálják az újságírók elleni erőszakot Jemenben, ahol a több mint egy évtizede tartó polgárháború kezdete óta számos médiamunkást öltek meg vagy tüntettek el. Bár az ENSZ közvetítésével 2022-ben létrehozott tűzszünet óta némileg csökkentek a harcok, az ország továbbra is krónikus instabilitással és súlyos humanitárius válsággal küzd.
A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet februárban ismét felszólította a jemeni hatóságokat, hogy vessenek véget az újságírók elleni támadások „büntetlenségének”, míg a Riporterek Határok Nélkül (RSF) a 164. helyre sorolta Jement a sajtószabadságot 180 országban értékelő listáján.