Pokolgépes merényletben megöltek egy jemeni tudósítót

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Meghalt a szaúdi al-Arabija hírtelevízió jemeni tudósítója, miután felrobbant a gépkocsijába rejtett pokolgép az ország keleti részén.

A robbanószerkezetet az újságíró autójának üléséhez erősítették. A detonáció teljesen kiégette a jemeni Mohamed Ajda járművét Mukalla városban. A négygyermekes férfi egyedül tartózkodott az autóban, miután hazavitte családját – közölte a rijádi székhelyű televízió.

A csatorna szerint Mukalla biztonsági szolgálatai egy hónapja figyelmeztették Ajdát az életét fenyegető veszélyekre. A város az elmúlt hónapokban fokozott feszültség színhelye volt. A Hadramaut tartomány székhelyének számító Mukalla decemberben a Dél Átmeneti Tanácsa (STC) szakadár erők offenzívájának középpontjában állt. Az Egyesült Arab Emírségek támogatását élvező erők ideiglenesen ellenőrzésük alá vonták Hadramaut és Mahra tartományokat, mielőtt szaúdi légicsapások és a szaúdi támogatást élvező jemeni kormányerők visszaszorították őket.

Rashíd al-Alimi, a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni elnöki tanács vezetője vizsgálatot rendelt el a merénylet körülményeinek tisztázására – jelentette a Saba hivatalos hírügynökség.