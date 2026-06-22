Rendkívüli döntést hozott III. Károly

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A modern kori brit uralkodók közül elsőként nyilvánosságra hozza személyes adózási adatait. A Buckingham-palota szerint a cél az átláthatóság növelése és a monarchia további modernizálása.

III. Károly lesz az első brit uralkodó a modern korban, aki nyilvánosságra hozza személyes adóbevallását – számolt be róla a BBC. Az adatok jövő csütörtökön jelennek meg az éves királyi pénzügyi jelentés részeként, a Buckingham-palota szerint pedig a döntést maga az uralkodó kezdeményezte.

A királyi udvar közlése szerint a lépés a monarchia modernizációját szolgálja, és azt a célt, hogy a közvélemény pontosabb képet kapjon a királyi család működéséről és pénzügyeiről. A nyilvánosság először láthatja majd, hogy III. Károly mennyi adót fizetett a 2024–2025-ös pénzügyi évben. A közzétett összeg több bevételi forrás után befizetett adót is magában foglal majd, köztük a Lancaster hercegség jövedelmeit, a király személyes befektetéseinek hozamát, valamint a magántulajdonban lévő királyi birtokok – például Sandringham és Balmoral – bevételeit.

A Buckingham-palota szóvivője szerint az intézkedés egy szélesebb nyitási folyamat része „Egyszerűen fogalmazva: folytatjuk a modernizációt, és igyekszünk lépést tartani a korral” – fogalmazott.