Új utakra tért az adóban is Károly király

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Immár bárki megtudhatja, mennyi adót fizet III. Károly király - írja a BBC. mint olvasható, az uralkodó adatait csütörtökön új elemként mutatják be az éves királyi pénzügyi beszámolóban. A BBC forrásai szerint a döntés Károly személyes döntése volt.

A Buckingham-palota közölte, a lépés a modernizációs törekvés része, amely nagyobb átláthatóságot és a szélesebb körű elszámoltathatóságot célozza. A lap szerint a léps nem vonatkoztatható el az Andrew Mountbatten-Windsor körüli botrányoktól.

A BBC aláhúzza, a lépés során nyilvánosságra hozzák a király előző évi, azaz 2024-25-ös adófizetéseit, és a dokumentum majd magában foglalja a jövedelmeire kivetett sápokat is, például a Lancasteri Hercegségből származó nyereségrt, a személyes befektetéseket és a király magánbirtokaiból, például Sandringhamből és Balmoralból származó jövedelmeket is.