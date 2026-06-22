Hajók a Hormuzi-szorosban

Hajózási adatok szerint megnőtt a forgalom, miután Irán bejelentette, hogy a hétvégén ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

A Kpler elemzőcég hajókövetési adatai szerint a tartályhajók - a Wadi Al Sail, a Mekaines, az Al Sadd és a Mesaimeer - az iráni útvonalon keresztül érkeztek a szorosba, először az amerikai-izraeli háború kezdete óta - írja a Reuters. A QatarEnergy, amelynek LNG-exportját a háború február 28-i kezdete óta jelentősen korlátozták, nem reagált azonnal a megkeresésre. A Marshall-szigetek zászlaja alatt hajózó, szárazáru-szállító Summit Success hajó is belépett a Mexikói-öbölbe hétfőn, az LSEG adatai szerint.

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Vasárnap öt hajó haladt át a szoroson, az egy nappal korábban észlelt 26 hajóból, a Kpler adatai szerint. Ezek között volt három nagyon nagy nyersolajszállító hajó, amelyek egyenként 2 millió hordó szaúdi nyersolajat és fűtőolajat szállítottak, amelyek közül az egyik Japánba tartott. Irán a múlt héten feloldotta a Hormuz tényleges blokádját, miután megállapodott az Egyesült Államokkal az áprilisi tűzszünet 60 napos meghosszabbításában, hogy lehetővé tegye a béketárgyalásokat, de a teheráni Iszlám Forradalmi Gárda szombaton ismét lezárta a vízi utat, válaszul az izraeli libanoni csapásokra. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó olajjal a globális piacok számára.

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Az adatok szerint a szorosból szombaton kilépő hajók között három nagyon nagy nyersolajszállító hajó volt, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből, Kuvaitból és Irakból szállítottak nyersolajat, valamint három tartályhajó, amelyek különféle olajtermékeket szállítottak. Hétfő óta több mint 25 millió hordó iráni olaj haladt át a virtuális blokádvonalon – mondta Hamid Bovard, az Iráni Nemzeti Olajtársaság vezetője vasárnap az állami tévének. Az öböl menti olajtermelők, az Abu Dhabi National Oil Co és a Kuwait Petroleum Corp. pályázatokat tettek közzé nyersolaj eladására, a Hormuzi-szoroson belüli és kívüli berakodás lehetőségével.

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