Nem a bélflóra dönt a fogyásról – ezt mutatja a friss vizsgálat

A kalóriacsökkentés és a mozgás gyorsan javítja az anyagcserét, de a bélflóra összetétele nem változik – derül ki egy új vizsgálatból.

Egy háromhetes, kalóriacsökkentésre és intenzív mozgásra épülő randomizált kontrollált tanulmányban túlsúlyos és elhízott résztvevők testsúlya, testzsírja és derékbősége jelentősen csökkent, miközben az anyagcsere mutatók is javultak: nőtt az inzulinérzékenység, csökkent az inzulin- és koleszterinszint.

A leglényegesebb megállapítás azonban az volt, hogy a jelentős egészségjavulás ellenére a bélmikrobiom összetétele nem változott. Ez arra utal, hogy a fogyás gyors anyagcserehatásai nem a bélflóra módosulásának következményei.

A bélmikrobiom kutatása azért rendkívül bonyolult, mert minden ember mikrobiómája egyedi, és a mikroorganizmusok összetétele dinamikusan változik az étrend, stressz, életkor és gyógyszerek hatására. Egyetlen pillanatfelvétel ezért csak korlátozottan értelmezhető, írta a Fitforfun.

Továbbá sok esetben nem világos, hogy egy változás a bélflórában betegség oka-e vagy következménye, így a korrelációk önmagukban nem bizonyítják az ok-okozati kapcsolatot. A tudomány jelenlegi állása szerint egyértelmű „egészséges mikrobióma” sem definiálható.

A kutatók és orvosok ezért óvatosak a bélmikrobiom-alapú, általános étrendi ajánlásokkal, és jelenleg nem támasztja alá a tudomány azt sem, hogy probiotikumok vagy egyes baktériumtörzsek közvetlenül segítenék a fogyást.

A hosszú távú súlycsökkenés és súlymegtartás kulcsa továbbra is a személyre szabott életmód- és étrendváltás: az a módszer működik, amely az egyén számára fenntartható, élvezhető és tartós.