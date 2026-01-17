2026. január 18., vasárnap

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Nem a bélflóra dönt a fogyásról – ezt mutatja a friss vizsgálat

A testzsír és a derékbőség csökken, az anyagcsere javul

MH
 2026. január 17. szombat. 21:16
Megosztás

A kalóriacsökkentés és a mozgás gyorsan javítja az anyagcserét, de a bélflóra összetétele nem változik – derül ki egy új vizsgálatból.

Nem a bélflóra dönt a fogyásról – ezt mutatja a friss vizsgálat
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/IHO/Science Photo Library/Ian Hooton

Egy háromhetes, kalóriacsökkentésre és intenzív mozgásra épülő randomizált kontrollált tanulmányban túlsúlyos és elhízott résztvevők testsúlya, testzsírja és derékbősége jelentősen csökkent, miközben az anyagcsere mutatók is javultak: nőtt az inzulinérzékenység, csökkent az inzulin- és koleszterinszint.

A leglényegesebb megállapítás azonban az volt, hogy a jelentős egészségjavulás ellenére a bélmikrobiom összetétele nem változott. Ez arra utal, hogy a fogyás gyors anyagcserehatásai nem a bélflóra módosulásának következményei.

A bélmikrobiom kutatása azért rendkívül bonyolult, mert minden ember mikrobiómája egyedi, és a mikroorganizmusok összetétele dinamikusan változik az étrend, stressz, életkor és gyógyszerek hatására. Egyetlen pillanatfelvétel ezért csak korlátozottan értelmezhető, írta a Fitforfun.

Továbbá sok esetben nem világos, hogy egy változás a bélflórában betegség oka-e vagy következménye, így a korrelációk önmagukban nem bizonyítják az ok-okozati kapcsolatot. A tudomány jelenlegi állása szerint egyértelmű „egészséges mikrobióma” sem definiálható.

A kutatók és orvosok ezért óvatosak a bélmikrobiom-alapú, általános étrendi ajánlásokkal, és jelenleg nem támasztja alá a tudomány azt sem, hogy probiotikumok vagy egyes baktériumtörzsek közvetlenül segítenék a fogyást.

A hosszú távú súlycsökkenés és súlymegtartás kulcsa továbbra is a személyre szabott életmód- és étrendváltás: az a módszer működik, amely az egyén számára fenntartható, élvezhető és tartós.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink