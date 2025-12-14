Életmód
Ez a kis szuperélelmiszer csodákat tehet az egészségével minden nap
Télen különösen értékes a szervezet és az egészség számára
Sokan imádják, mások utálják: már a citrusgyümölcs hámozásakor is a jellegzetes mandarinaromája belengi a szobát.
Pedig a hidegben kifejezetten jó ötlet mandarinhoz vagy narancshoz nyúlni. Különösen a mandarin igazi szuperétel. Ebben a finom citrusgyümölcsben sok fontos tápanyag található, amelyek támogatják az immunrendszert.
Naponta fogyasztva milyen egészséges a mandarin
A mandarin nagyon könnyen hámozható, és tökéletes nassolnivaló a nap folyamán. Emellett nagyon kevés kalóriát tartalmaz, így nyugodtan ehetsz akár több mandarint is egyszerre.
A mandarin természetes ragyogást ad a bőrnek
A mandarinnal elérheted a természetes bőrfényhatást! A mandarinnak magas a C-vitamin-tartalma. Ez a vitamin serkenti a kötőszövet újratermelődését és támogatja a bőr működését. Emellett a C-vitamin fokozza a bőr rugalmasságát is. A mandarin tehát igazi szépségétel.
Csontok támogatása
A C-vitamin mellett a mandarin sok kalciumot és egyéb ásványi anyagot is tartalmaz, amelyek erősítik és stabilizálják a csontokat.
A gyümölcsben található gyümölcssavak segítik a szervezetet abban, hogy a kalciumot és az ásványi anyagokat különösen jól felszívja. Ha tehát délután nassolni támad kedved, inkább nyúlj mandarinhoz a cukros édességek helyett.
Mandarin fogyasztása a fogyás támogatására
A citrusgyümölcs nassolása még a alakodnak is jót tesz. A Western Ontario Egyetem kutatói egy tanulmányban megállapították, hogy a mandarinban található nobiletin nevű vegyület serkenti a zsírégetést.
Ez a vegyület főleg a mandarin fehér rostjaiban található. Érdemes tehát nem eltávolítani ezt a részt, hanem együtt elfogyasztani, így kevesebb hulladék keletkezik, és a zsíranyagcsere is fokozódik.
Igazi immunerősítő
A gyömbérshotok és a meleg tea mellett a mandarin is erősítheti az immunrendszert. A citrusgyümölcs C-vitamin-tartalma aktiválja az immunrendszert. Ha rendszeresen fogyasztasz mandarint, megelőzheted a kellemetlen téli megfázásokat.