Ez a kis szuperélelmiszer csodákat tehet az egészségével minden nap

A mandarin télen különösen értékes a szervezet és az egészség számára. Itt megtudhatod, mit tehet a mandarin a testedért a hideg évszakban.

Sokan imádják, mások utálják: már a citrusgyümölcs hámozásakor is a jellegzetes mandarinaromája belengi a szobát.

Pedig a hidegben kifejezetten jó ötlet mandarinhoz vagy narancshoz nyúlni. Különösen a mandarin igazi szuperétel. Ebben a finom citrusgyümölcsben sok fontos tápanyag található, amelyek támogatják az immunrendszert.

Naponta fogyasztva milyen egészséges a mandarin

A mandarin nagyon könnyen hámozható, és tökéletes nassolnivaló a nap folyamán. Emellett nagyon kevés kalóriát tartalmaz, így nyugodtan ehetsz akár több mandarint is egyszerre.

A mandarin természetes ragyogást ad a bőrnek

A mandarinnal elérheted a természetes bőrfényhatást! A mandarinnak magas a C-vitamin-tartalma. Ez a vitamin serkenti a kötőszövet újratermelődését és támogatja a bőr működését. Emellett a C-vitamin fokozza a bőr rugalmasságát is. A mandarin tehát igazi szépségétel.

Csontok támogatása

A C-vitamin mellett a mandarin sok kalciumot és egyéb ásványi anyagot is tartalmaz, amelyek erősítik és stabilizálják a csontokat.

A gyümölcsben található gyümölcssavak segítik a szervezetet abban, hogy a kalciumot és az ásványi anyagokat különösen jól felszívja. Ha tehát délután nassolni támad kedved, inkább nyúlj mandarinhoz a cukros édességek helyett.

Mandarin fogyasztása a fogyás támogatására

A citrusgyümölcs nassolása még a alakodnak is jót tesz. A Western Ontario Egyetem kutatói egy tanulmányban megállapították, hogy a mandarinban található nobiletin nevű vegyület serkenti a zsírégetést.

Ez a vegyület főleg a mandarin fehér rostjaiban található. Érdemes tehát nem eltávolítani ezt a részt, hanem együtt elfogyasztani, így kevesebb hulladék keletkezik, és a zsíranyagcsere is fokozódik.

Igazi immunerősítő

A gyömbérshotok és a meleg tea mellett a mandarin is erősítheti az immunrendszert. A citrusgyümölcs C-vitamin-tartalma aktiválja az immunrendszert. Ha rendszeresen fogyasztasz mandarint, megelőzheted a kellemetlen téli megfázásokat.