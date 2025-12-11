Az alváshiány lerövidíti a várható élettartamot

Az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem tudósai megállapították, hogy az alváshiány jelentősen csökkenti a várható élettartamot – írta meg a Sports.kz .

A tanulmány eredményeit a SLEEP Advances folyóiratban tették közzé.

A szerzők egy nagyméretű országos adatbázist elemeztek, és összehasonlították az amerikai megyék átlagos várható élettartamát a CDC 2019 és 2025 között gyűjtött felméréseinek eredményeivel. Megállapították, hogy az alvás minősége és időtartama sokkal erősebb hatással van a hosszú élettartamra, mint az étrend, a fizikai aktivitás vagy a társas tényezők. Az alvás minősége azonban a várható élettartamra gyakorolt ​​hatását tekintve gyengébb volt, mint a dohányzásé.

A tanulmány céljaira a hét óránál hosszabb alvási időt tekintették elegendőnek. A szerzők megjegyzik, hogy az alváshiány halálozásra gyakorolt ​​hatását korábban már leírták, de az új tanulmány az első, amely az alvás mennyisége és a várható élettartam között következetes összefüggést azonosított az évek során.

Bár a tanulmány nem magyarázza meg az ok-okozati mechanizmusokat, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a jó éjszakai alvás biztosítja a szív, az erek és az immunrendszer normális működését. Továbbá az alvás segít fenntartani a kognitív funkciókat – a figyelmet, a memóriát és a térbeli tájékozódást. Ezen rendszerek zavarai növelik a betegségek és balesetek kockázatát, ami halálhoz vezethet.