A nyálvizsgálat bizonyíthatja az alváshiányt

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A Zürichi Egyetem kutatói bizonyítékot találtak arra, hogy a súlyos alváshiány mérhető nyomokat hagy a szájban – és így potenciálisan objektíven kimutathatóvá válik. Egy tanulmányhoz a tudósok három helyzet után elemezték a nyálmintákat: az elsőnél alighogy elaludt a vizsgált beteg, máris felébresztették. A másiknál a szokásnál néhány órával előbb ébresztették a beteget, a harmadik esetben hagyták körülbelül nyolc órán át aludni.

A tanulmány célja: megmutatni, mi történik a szervezetben. Egy teljesen álmatlan éjszaka után a nyálminták jelentősen eltértek a megfelelő alvás után vettektől. A kutatók körülbelül egy tucat molekuláris változást találtak. A mérsékelt alváshiány esetében azonban több éjszaka alatt nem tudtak statisztikailag szignifikáns különbségeket kimutatni. Ez azt sugallja, hogy mindenekelőtt az erős alváshiány biológiai „ujjlenyomatot” hagy, amely a nyálban látható.

94 százalékos találati arány

Ezen változások alapján a tudósok kifejlesztették a gépi tanulás modelljét. Ki kell mutatnia, hogy egy személy akutan túl fáradt-e vagy sem. A modell 94 százalékos találati rátával azonosította a megfelelő nyálmintákat. A szerzők szerint az anyagcsere egyéni különbségei felelősek lehetnek ezért. Szintén feltűnő volt: a teszt jobban működött reggel, mint este – derült ki a Bild szerint.