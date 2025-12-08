Pár trükk a hosszú és szép életért

A lépcsőzéstől a kertészkedésig bármi jó, hiszen ezek a mindennapi tevékenységek javíthatják az egészségét és segíthetnek abban, hogy tovább éljünk.

Úgymond - közismert, hogy a hosszú élet kulcsa a testmozgás és az egészséges étkezés - írja a BBC. De mi van, ha valakinek egyszerűen nincs ideje keményen edzeni vagy napi tízezer lépést megtenni? A jó hír az, hogy e tevékenységek nagyobb intenzitással és energiával történő elvégzése is hatalmas előnyökkel járhat. A lap szerint elég csak a lépcsőkön történő futásra, a ház körüli erőteljes sétára, vagy a gyerekekkel, esetleg háziállatokkal való játékra utalni.

Az elmúlt évtizedben az úgynevezett nagy intenzitású edzés (HIIT) - amely a rövid, robbanásszerű futással, kerékpározással és gyakorlatokkal, például guggolással vagy ugrókötelekkel jár - népszerű edzésprogram lett az időhiányos polgárok körében. Utóbbi nem is csoda, hiszen a kutatások föltárták, ezek javítják a vércukor és a koleszterinszintet, apasztják a vérnyomást és a testzsírt.

Mark Hamer, a University College London sport- és mozgásorvostan professzora szerint a HIIT hatásmechanizmusa viszonylag egyszerű: azt jelenti, hogy a mindennapi tevékenységeket valamivel nagyobb lendülettel végezzük azzal a céllal, hogy egy-két percre megemeljük a pulzusszámot.

Mindannyian tudjuk, hogy a testmozgás jót tesz az egészségünknek, de sokan nem vagyunk eleggé aktívak - mondja Amanda Daley. A Loughborough Egyetem viselkedésorvoslás professzora szerint mindennek számos oka lehet, ám a leggyakoribb magyarázat a szimpla időhiány. Az egészségmegőrző mikrogyakorlatok mindössze néhány percnyi időt igényelnek az emberektől - fogalmazott. Egyben hozzátette, lehet azokat hetente vagy naponta néhányszor végezni, de így is, úgy is egy nagyon egyszerű, könnyen elérhető és olcsó megoldást kínálnak bárkinek.