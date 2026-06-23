Ez történt a V4-ek csúcstalálkozóján

Gödöllőn tartották a választások utáni első csúcstalálkozójukat visegrádi országok kormányfői. A trágyalás után Magyar Péter, hazánk, valamint Robert Fico, Szlovákia, Andrej Babiš, Csehország és Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tartott.

– A visegrádi négyek együttműködése visszatért – ezzel kezdte beszédét Magyar Péter. A miniszterelnök szerint mindeki egyetértett abban, hogy a V4-eket meg kell erősíteni, erős és hiteles hangja kell, hogy legyen a térségnek az Európai Unióban. Mint mondta, a V4-ek nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Franciaország, és szerinte ez is a régió jelentőségét mutatja. Beszélt arról is, hogy tárgyaltak a következő uniós költségvetésről, és egyetértettek abban, hogy olyan uniós büdzsé kell, ami támogatja a visegrádi országok fejlődését és növekedését. Magyar Péter bemutatott egy, a négy főváros összekötő vasúthálózat tervét is.

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Mint elmondta, a csúcson szó esett az energiaellátás biztonságáról, a digitalizációról, a nyugat-balkáni országok integrációjának támogatásáról. Akárcsak arról, hogy döntöttek a Visegrádi Alap megerősítéséről. – Európa szíve ma Közép-Európában dobog – fogalmazott Magyar Péter, aki szerint minden lehetőség adott, hogy a régió gazdasági és innovációs szempontból is megerősödjön. Robert Fico a szlovák elnökség programjáról szólva azt mondta: „nagyon erősek voltunk, ismét nagyon erősek szeretnénk lenni”, ez a cél. Hangsúlyozta: egy kihívásokkal teli világban élünk, és ezekre az EU-nak is lennie kell válaszainak. Itt viszont szerinte fontos, hogy ne csak alanyai, hanem alkotói is legyünk a döntéseknek.

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Emlékeztetett, hogy a V4-ek 65 millió embert képviselnek, és korábban, amikor eltértek a fősodortól, „rögtön vagy a francia elnök vagy a német kancellár kopogtatott az ajtónkon”, mint például a migrációs válság idején. Hozzátette: kellően bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyekben egyetértünk. Fico szerint ezekkel az ügyekkel kell foglalkozni, nem azokkal, amelyek megosztanak bennünket. – A szlovák elnökség programja 4 pillérre épül. Az első a versenyképesség megerősítése, ami elválaszthatatlan az energiaárak csökkentésétől. A második az unió bővítése, és itt prioritást kell kapnia a Nyugat-Balkánnak. A harmadik a védelmiipar megerősítése és a migráció elleni küzdelem. A negyedik pedig az emberek közötti kapcsolatok erősítése – mondta. Robert Fico hangsúlyozta: szerinte a V4-eket meg kell őrizni a jelenlegi felállásban, a V4+-ba viszont több országot is be lehetne vonni.

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Andrej Babiš örömét fejezte ki, hogy a visegrádi csoport újra működik. Szerinte ez a négy ország Európa jövője. – A Co2-kvóták és az energiaárak kérdése olyan ügyek, amelyekkel azonnal foglalkoznunk kell – mondta. Donald Tusk hangsúlyozta: mindig voltak és lesznek is különbségek, de nem ez a lényeg. Felidézte, hogy amikor zökkenőmentes volt az együttműködés, akkor a V4-ek képesek voltak „egy ökölként” menni előre. Szerinte nem kötelező igazodnunk az európai fősodorrhoz, új szempontokat is behozhatunk a vitákba. – A V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz – szögezte le Donald Tusk, aki szerint ennek az egyedüli feltétele a lojális együttműködés.

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