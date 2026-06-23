Ez történt a V4-ek csúcstalálkozóján

Gödöllőn tartották a választások utáni első csúcstalálkozójukat visegrádi országok kormányfői. A trágyalás után Magyar Péter, hazánk, valamint Robert Fico, Szlovákia, Andrej Babiš, Csehország és Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tartott.
– A visegrádi négyek együttműködése visszatért – ezzel kezdte beszédét Magyar Péter. A miniszterelnök szerint mindeki egyetértett abban, hogy a V4-eket meg kell erősíteni, erős és hiteles hangja kell, hogy legyen a térségnek az Európai Unióban.
Mint mondta, a V4-ek nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Franciaország, és szerinte ez is a régió jelentőségét mutatja. Beszélt arról is, hogy tárgyaltak a következő uniós költségvetésről, és egyetértettek abban, hogy olyan uniós büdzsé kell, ami támogatja a visegrádi országok fejlődését és növekedését.
Magyar Péter bemutatott egy, a négy főváros összekötő vasúthálózat tervét is.
Mint elmondta, a csúcson szó esett az energiaellátás biztonságáról, a digitalizációról, a nyugat-balkáni országok integrációjának támogatásáról. Akárcsak arról, hogy döntöttek a Visegrádi Alap megerősítéséről.
– Európa szíve ma Közép-Európában dobog – fogalmazott Magyar Péter, aki szerint minden lehetőség adott, hogy a régió gazdasági és innovációs szempontból is megerősödjön.
Robert Fico a szlovák elnökség programjáról szólva azt mondta: „nagyon erősek voltunk, ismét nagyon erősek szeretnénk lenni”, ez a cél. Hangsúlyozta: egy kihívásokkal teli világban élünk, és ezekre az EU-nak is lennie kell válaszainak. Itt viszont szerinte fontos, hogy ne csak alanyai, hanem alkotói is legyünk a döntéseknek.
Emlékeztetett, hogy a V4-ek 65 millió embert képviselnek, és korábban, amikor eltértek a fősodortól, „rögtön vagy a francia elnök vagy a német kancellár kopogtatott az ajtónkon”, mint például a migrációs válság idején. Hozzátette: kellően bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyekben egyetértünk. Fico szerint ezekkel az ügyekkel kell foglalkozni, nem azokkal, amelyek megosztanak bennünket.
– A szlovák elnökség programja 4 pillérre épül. Az első a versenyképesség megerősítése, ami elválaszthatatlan az energiaárak csökkentésétől. A második az unió bővítése, és itt prioritást kell kapnia a Nyugat-Balkánnak. A harmadik a védelmiipar megerősítése és a migráció elleni küzdelem. A negyedik pedig az emberek közötti kapcsolatok erősítése – mondta.
Robert Fico hangsúlyozta: szerinte a V4-eket meg kell őrizni a jelenlegi felállásban, a V4+-ba viszont több országot is be lehetne vonni.
Andrej Babiš örömét fejezte ki, hogy a visegrádi csoport újra működik. Szerinte ez a négy ország Európa jövője. – A Co2-kvóták és az energiaárak kérdése olyan ügyek, amelyekkel azonnal foglalkoznunk kell – mondta.
Donald Tusk hangsúlyozta: mindig voltak és lesznek is különbségek, de nem ez a lényeg. Felidézte, hogy amikor zökkenőmentes volt az együttműködés, akkor a V4-ek képesek voltak „egy ökölként” menni előre. Szerinte nem kötelező igazodnunk az európai fősodorrhoz, új szempontokat is behozhatunk a vitákba.
– A V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz – szögezte le Donald Tusk, aki szerint ennek az egyedüli feltétele a lojális együttműködés.
Kérdésre válaszul Magyar Péter elmondta: a V4 meggyengüléséért szerinte az Orbán-kormány politikája volt a felelős, és első sorban a lengyel-magyar tengely rendült meg. Hasonlóan vélekedett Donald Tusk is, míg Robert Fico felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt ellenzékbe került, és a kormányerők megpróbálták különféle eljárásokkal ellehetetleníteni. Babis is szóba hozta, hogy a politikai ellenfelei azzal riogatták a választókat, hogy a győzelme esetén Csehország olyan lesz, mint Magyarország. Aztán mindketten azt mondták, hogy mégsem ezzel, hanem a jövővel kell foglalkozni.
Ugyancsak kérdésre válaszul Magyar Péter közölte, hogy a V4-es csoportot nem akarják kibővíteni, hanem ügyek mentén, időről időre szövetségeket akarnak kötni más államokkal. Donald Tusk ezt úgy fogalmazta meg: pragmatikusak akarnak lenni. Hozzátette: a V4 egy egyedülálló formáció, ami nagyon sikeres tud lenni, ha a felek félre tudják tenni a különbözőségeket és a közös ügyekre koncentrálnak.
Végezetül Magyar Péter emlékérmeket adott át, tekintettel arra, hogy idén 35 éves a V4 együttműködés.