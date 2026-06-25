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Figyeljünk oda az energiafelhasználásra!

Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást!

Belföld
  • 2026.06.25. - 19:19
klíma klímaberendezés légkondi légkondicionáló
Képünk illusztrációScience Photo Library via AFP/Fotograv Di Antonio Gravante
MH
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Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet Kapitány István a tudatos áramfogyasztásra.

„A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre” – írta a miniszter.

Különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük: 

  • ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,
  • ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.

„A magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük” – részletezte.

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„Köszönjük mindenkinek, aki tudatos energiahasználatával hozzájárul a biztonságos ellátáshoz!” – zárta bejegyzését Kapitány István.

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