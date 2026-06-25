Figyeljünk oda az energiafelhasználásra!

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Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet Kapitány István a tudatos áramfogyasztásra.

„A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre” – írta a miniszter.

Különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük:

ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,

ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.

„A magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük” – részletezte.