Újra munkába áll a Dunakeszi Járműjavító

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Facebook-bejegyzésében közölte Vitézy Dávid, hogy a MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban.

„Többször írtam már, hogy úgy vettem át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár” – kezdte bejegyzését a közlekedési és beruházási miniszter.

„Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget” – részletezte Vitézy Dávid.

„Az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe” – magyarázta.