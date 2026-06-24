Újra munkába áll a Dunakeszi Járműjavító

Facebook-bejegyzésében közölte Vitézy Dávid, hogy a MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban.
„Többször írtam már, hogy úgy vettem át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár” – kezdte bejegyzését a közlekedési és beruházási miniszter.
„Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget” – részletezte Vitézy Dávid.
„Az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe” – magyarázta.
„Amiben viszont azonnal tudtunk lépni, az az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos, a MÁV részéről. Nyilván nem hoz ez mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet” – írta a miniszter.
„Naponta szembesülök azzal, az elmúlt években elmaradt döntések milyen károkat okoznak a jelenlegi üzemben. Azon vagyunk, hogy ezeket sorban rendbe tegyük” – zárta bejegyzését.