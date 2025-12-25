Élvezze az ünnepi lakomát fájdalom nélkül

Raclette, fondü és mézeskalács ameddig a szem ellát – az ünnepi lakoma a karácsonyi hangulat része. Ám a hirtelen gyomorfájdalom könnyen elronthatja az örömet. Mutatjuk, hogyan kerülheti el a kellemetlen hasi panaszokat az ünnepek alatt.

Az ünnepek alatt különösen sok feladat hárul az emésztőrendszerünkre. „Az ünnepekkor általában többet eszünk: nehezebb és zsírosabb ételeket, ráadásul sokszor a mozgás is hiányzik” – mondja Prof. Thomas von Hahn, a hamburgi Asklepios Klinik gasztroenterológiai főorvosa, írta a Fitforfun.

A zsíros ételek és a mozgáshiány kombinációja kibillentheti az emésztést. A lehetséges kellemetlen következmények között szerepel:

Gyomorégés

Teltségérzet

Hasi fájdalom

Puffadás

Az ünnepi meghittség ilyenkor alig tud érvényesülni. Hogyan tehetők tehát a karácsonyi napok nyugodtabbá az emésztés – és ezáltal önmagunk – számára?

1. Tipp: Hallgass a gyomrodra

Már a menütervezésnél érdemes szó szerint hallgatni a „gyomorérzésre”. „Ha tavaly nem bírtad jól a nagymama sült libáját, érdemes az idei tervezésnél alternatívát keresni” – mondja von Hahn.

A jó előkészület a gyomrot is tehermentesítheti. „A gyomor-bél panaszoknak gyakran pszichés komponense is van, például stressz” – magyarázza Thomas von Hahn. „Ezért tanácsos előre átgondolni, hogyan lehet az ünnepet a lehető legnyugodtabb módon eltölteni.”

2. Tipp: Reggelizzen ünnepnapokon is

Ha világos, hogy az ünnepek alatt bőséges lakoma várható, könnyű azt gondolni, hogy kihagyhatjuk a reggelit vagy más étkezést. Az ökotrófológus Maja Seimer Hamburgból azonban nem javasolja: „A gyomor így semmit sem dolgozik, majd egyszerre túl sokat kap” – mondja a táplálkozástudományi szakember.

A rendszeres étkezés jobb a gyomor és a bél számára. „Reggelire valami könnyen emészthető a legjobb, például egy zabkása” – javasolja Seimer.

3. Tipp: Rágja meg jól az ünnepi sültet

Jól megrágni a falatot – ez az ünnepi napokon is előnyös. A lassú evés a gyomornak adagolva juttatja az ételt, így jobban feldolgozza, mintha rövid idő alatt nagy mennyiséget kapna. – mondja Thomas von Hahn.

A gondos rágás segíthet abban is, hogy időben letegyük a villát és kést. Seimer szerint a telítettség érzete körülbelül 20 perc múlva alakul ki. Ha valaki gyorsan bekapja az ételt, máris túlterhelt gyomorral számolhat.

4. Tipp: Mozogjon az ünnepi étkezés után

Nehéz néha mértéket tartani az ünnepi lakománál. Ha a gyomor már fáj vagy korog, egy rövid séta jót tehet. „A séta serkenti a perisztaltikát, tehát a gyomor-bél mozgást, amely az ételt továbbítja” – mondja Seimer.

Enyhe hasmasszázs, például borsmentaolajjal, hasonló hatást fejthet ki. A lustábbak mélyen a hasba lélegezve fekhetnek a hátukra – ez is olyan, mintha egy kis masszázst kapnának a szervek.

5. Tipp: Ne igyon alkoholt az ünnepi étkezés után

„Még egy pohár bor belefér?” – karácsonykor, újévkor a gyomor miatt is, érdemes néha nemet mondani. „A kombináció, hogy teli gyomorra alkoholt is fogyasztunk, megterheli az emésztést” – mondja von Hahn.