Fúziós energia: örök ígéret vagy tényleg közel a fordulat?

A fúziós energia történetét sokan egyetlen cinikus mondattal szokták elintézni: mindig harminc évre van. Harminc éve is harminc évre volt, most is harminc évre van. Csakhogy az utóbbi időben valami megváltozott. A laborokban rekordok dőlnek, magáncégek milliárdokat vonzanak, a lézerek először értek el gyújtást, a mágneses plazmakísérletek hosszabb ideig tartják egyben a Nap belsejére emlékeztető anyagot. A kérdés már nem az, hogy a fúzió lehetséges-e. Hanem az, hogy lehet-e belőle erőmű.

A fúzió a csillagok motorja. A Napban könnyű atommagok egyesülnek nehezebb atommagokká, és közben energia szabadul fel. A földi fúziós kutatás leggyakrabban két hidrogénizotóppal, deutériummal és tríciummal számol. Amikor ezek egyesülnek, hélium keletkezik, valamint egy nagy energiájú neutron, amely a felszabaduló energia nagy részét magával viszi. Papíron a fúzió szinte túl szép: az üzemanyag egyik része, a deutérium, tengervízből is kinyerhető; a folyamat nem jár szén-dioxid-kibocsátással működés közben; nincs láncreakció úgy, mint a hasadásos atomerőművekben; ha valami elromlik, a plazma kihűl és a reakció leáll. A fúzió nem robban úgy, mint egy atombomba a köznyelvi félelmekben, és nem termel olyan hosszú életű radioaktív hulladékot, mint a hagyományos atomenergia. Csakhogy van egy apró probléma: a csillagok ezt gravitációval oldják meg. Nekünk nincs Nap-tömegű laboratóriumunk.

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Mini Nap a Földön A fúzióhoz az atommagokat annyira közel kell vinni egymáshoz, hogy legyőzzék elektromos taszításukat. Ehhez óriási hőmérséklet kell: a földi fúziós plazmákban gyakran százmillió Celsius-fok nagyságrendű állapotokról beszélünk. Ez sokszor melegebb, mint a Nap magja. De hogyan tartunk egyben valamit, ami ilyen forró?

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Nem lehet edénybe tenni. Nincs olyan anyag, amely kibírná. Ezért a mágneses fúzió egyik fő ötlete az, hogy a forró, töltött részecskékből álló plazmát mágneses térrel zárjuk be. A legismertebb eszköz a tokamak: fánk alakú berendezés, amelyben a plazma körbe-körbe kering, miközben óriási mágnesek tartják távol a falaktól. A másik nagy út a tehetetlenségi fúzió. Itt nem hosszú ideig tartják egyben a plazmát, hanem rendkívül rövid idő alatt, lézerekkel vagy más energiaimpulzussal összenyomnak egy apró üzemanyag-kapszulát. Ha minden tökéletesen sikerül, a kapszula belseje annyira felforrósodik és összesűrűsödik, hogy elindul a fúziós égés. Az egyik módszer lassan tartaná fogva a csillagtüzet. A másik egy miniatűr csillagvillanást próbál létrehozni.

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Mindkettő működik kísérleti értelemben. Egyik sem egyszerű erőműként. A nagy lélektani fordulat: gyújtás 2022 decemberében az amerikai National Ignition Facility történelmi eredményt jelentett be. Egy lézeres fúziós kísérletben a célpontból több fúziós energia szabadult fel, mint amennyi lézerenergia közvetlenül elérte azt. Ezt nevezték fúziós gyújtásnak. Később újabb kísérletek is elérték vagy meghaladták ezt a küszöböt, sőt egy 2025-ös lövés már jóval nagyobb céltárgy-nyereséget mutatott.

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Ez valódi áttörés volt. Nem marketingfogás. A fizikusok évtizedek óta kergették ezt a pillanatot: egy laboratóriumi fúziós kapszula önmagát erősítő égésbe lépett, legalábbis nagyon rövid időre. De itt jön a csillaggal jelölt lábjegyzet: a “több energia jött ki, mint ment be” nem a teljes erőműre vonatkozik. A NIF hatalmas lézerei sokkal több energiát vesznek fel az elektromos hálózatból, mint amennyi végül lézerfényként a céltárgyra jut. A kapszula energiagazdálkodása pozitív mérföldkő volt, de a teljes berendezés még messze nem energiatermelő gép. Ez olyan, mintha egy motor hengerében végre sikerülne jó égést elérni, de az egész autó még egy egész gyárnyi energiát fogyasztana az indításhoz.

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A mágneses oldal rekordjai A tokamakok világa más természetű sikereket mutat. A brit JET, a Joint European Torus, a fúziós kutatás egyik legendás gépe, utolsó deutérium-trícium kampányában új energiarekordot állított fel: 69 megajoule fúziós energiát termelt egy rövid, kontrollált impulzusban. Ez nem erőművi termelés, de fontos bizonyíték arra, hogy a plazmafizika, az üzemanyag-keverés és a vezérlés egyre jobban kézben tartható. A német Wendelstein 7-X stellarátor pedig egy másik kérdésre keresi a választ: hogyan lehet hosszú ideig stabil plazmát fenntartani. A stellarátorok bonyolultabb mágnesgeometriát használnak, mint a tokamakok, de elvben alkalmasabbak lehetnek folyamatos működésre. A Wendelstein 7-X rekordjai azt mutatják, hogy a hosszú impulzusú, stabil plazma nem fantázia.

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A fúziós verseny tehát nem egyetlen pályán zajlik. Van lézeres kapszula, tokamak, stellarátor, mágneses céltárgyfúzió, inerciális-elektrosztatikus próbálkozás, alternatív üzemanyag, kompakt mágnes, nagy állami projekt és gyorsan mozgó startup. Olyan, mint a repülés hőskora: sok furcsa gép emelkedik néhány méterre, és még nem biztos, melyikből lesz utasszállító. ITER: a nagy, lassú óriás A fúziós kutatás legismertebb nemzetközi vállalkozása az ITER Dél-Franciaországban. Ez nem kereskedelmi erőmű, hanem kísérleti tokamak, amelynek célja, hogy nagyléptékben mutassa meg: a mágneses fúzió képes jelentős energianyereségre. Az ITER ambíciója hatalmas, de az út rögös: késések, költségnövekedések, gyártási problémák és újratervezések kísérik.

A friss ütemterv szerint a teljes, deutérium-trícium működés csak a 2030-as évek végén jöhet. Ez csalódás azoknak, akik gyors fordulatot vártak. De az ITER másféle szerepet tölt be: nem startup-tempóban akar bizonyítani, hanem ipari méretű, nemzetközi mérnöki tudást épít. Az ITER talán nem az első fúziós erőmű lesz. De olyan, mint egy hatalmas tanműhely, amelyből az egész iparág tanulhat: szupravezető mágnesekről, plazmavezérlésről, hőterhelésről, anyagokról, tríciumkezelésről, neutronokról és rendszermérnökségről. A fúzióban ugyanis a fizikai “igen” után jön a mérnöki “hogyan a fenébe?”.

A magáncégek új korszaka Az elmúlt években a fúzió kikerült a tisztán állami laborok világából. Magáncégek jelentek meg nagy ígéretekkel, merész ütemtervekkel és milliárdos befektetésekkel. A Commonwealth Fusion Systems a nagy hőmérsékletű szupravezető mágnesekre épít, és SPARC nevű tokamakjával azt ígéri, hogy nettó fúziós energianyereséget mutat be. A Helion más utat követ, pulzáló berendezéssel és közvetlenebb energiaátalakítási elképzelésekkel. Más cégek alternatív mágneses rendszereket, lézeres megoldásokat vagy bór-hidrogén üzemanyagot próbálnak. Ez a magánfúziós hullám nem puszta reklám. A nagy hőmérsékletű szupravezetők valóban új lehetőséget adnak kompaktabb, erősebb mágnesek építésére. A modern számítástechnika jobb plazmaszimulációkat tesz lehetővé. Az anyagtudomány fejlődött. A mesterséges intelligencia segíthet vezérlésben, optimalizálásban, diagnosztikában. A klímaválság és az adatközpontok energiaéhsége pedig új gazdasági motivációt teremtett.

De a startupok ígéreteit más mércével kell olvasni, mint a fizikai cikkeket. Egy dátum a befektetői prezentációban nem ugyanaz, mint egy reprodukált, hálózatra kapcsolt erőmű. A magánszektor gyorsítja a fúziót. De a természet törvényeit nem lehet kockázati tőkével meggyőzni. Mi a legnagyobb akadály?

Sokan azt hiszik, a fő akadály az, hogy “elinduljon” a fúzió. Valójában ez már többször megtörtént. A fő kérdés az, hogyan lehet a reakciót hasznos, tartós, gazdaságos, biztonságos és karbantartható rendszerré alakítani. Az első akadály a plazma stabilitása. A plazma nem passzív gáz. Hullámzik, örvénylik, instabilitásokat produkál, energiát veszít, részecskéket dobhat ki a fal felé. Egy erőműben nem elég néhány másodpercnyi jó állapot. Hosszú ideig, ismételhetően, automatizáltan kell működnie. A második akadály az anyag. A deutérium-trícium fúzió nagy energiájú neutronokat termel. Ezek nem udvarias vendégek. Mélyen behatolnak a szerkezeti anyagokba, roncsolják a kristályszerkezetet, ridegíthetik a fémeket, aktiválhatják az anyagokat, hőt termelnek. A reaktor fala olyan környezetben dolgozna, amelyet kevés emberi anyag ismer.

A harmadik akadály a hőelvezetés. Egy fúziós erőműben a plazmából kilépő energia és részecskeáram hatalmas terhelést ad a belső felületekre, különösen a divertorra, amelynek a “kipufogó” szerepét kell ellátnia. Olyan ez, mintha egy csillag peremét kellene ipari alkatrésszel kezelni. A negyedik akadály a trícium. A trícium radioaktív hidrogénizotóp, természetben nagyon kevés van belőle. Egy jövőbeli fúziós erőműnek valószínűleg magának kellene előállítania lítiumból, a neutronok segítségével, úgynevezett tenyésztőköpenyben. Ez nem kiegészítő részlet, hanem létkérdés. Ha egy deutérium-trícium erőmű nem tud elég tríciumot termelni saját működéséhez, akkor nem önfenntartó ipari energiaforrás. Az ötödik akadály a gazdaság. A fúzió nem csak akkor győz, ha működik. Akkor győz, ha megéri. Versenyeznie kell napenergiával, szélenergiával, akkumulátorokkal, hálózatfejlesztéssel, geotermiával, hasadásos atomenergiával, energiahatékonysággal és még ki tudja, milyen technológiákkal. Egy fúziós erőmű lehet csodálatos, de ha túl drága vagy túl bonyolult, nem alakítja át a világot.

Mit jelent az, hogy Q? A fúziós hírekben gyakran szerepel egy betű: Q. Ez az energianyereség aránya. De vigyázni kell, mert többféle Q létezik. A plazma Q azt mutatja meg, mennyi fúziós energia keletkezik ahhoz képest, amennyi fűtőenergia közvetlenül a plazmába jut. Ha Q nagyobb mint 1, a plazma több energiát termel, mint amennyit közvetlenül kap.

A céltárgy-nyereség a lézeres fúziónál azt nézi, hogy a kapszulából kijövő fúziós energia hogyan aránylik a kapszulát elérő lézerenergiához. Az erőművi Q viszont sokkal szigorúbb. Ebben már számít a teljes gép energiafogyasztása, a hűtés, a mágnesek, a lézerek hatásfoka, a vezérlés, az energiaátalakítás és minden veszteség. A hálózatra adott nettó villamos energia a végső mérce. A fúziós áttörések körüli félreértések nagy része abból származik, hogy az egyik Q-t összekeverik a másikkal. Egy kísérleti Q>1 történelmi pillanat lehet. De az erőművi Q>1 az igazi Rubicon.

Miért fontos mégis? Mert ha a fúzió egyszer működőképes erőművé válik, különleges helyet foglalhat el az energiarendszerben. Nem időjárásfüggő, mint a nap és a szél. Nem igényel hatalmas folyókra épített gátakat. Nem éget fosszilis tüzelőanyagot. Elvileg nagy energiasűrűségű, folyamatos, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrás lehet. Ez nem jelenti azt, hogy kiváltana mindent. A fúzió első erőművei valószínűleg drágák lesznek, ritkák, kísérletiek. Nem oldják meg a 2030-as klímacélt. Nem mentség arra, hogy ma tovább égessünk szenet, olajat és gázt. A fúzió nem klímamenekülő ajtó a következő évtizedre.

De hosszabb távon, a század közepétől és azon túl, nagyon fontos lehet. Különösen olyan ipari rendszerekben, ahol rengeteg folyamatos energia kell: acél, vegyipar, adatközpontok, hidrogéntermelés, tengervíz-sótalanítás, városi alapterhelés. A fúzió nem helyettesíti a mostani energiaátmenetet. Inkább egy lehetséges második hullám. Örök ígéret?

A cinizmus érthető. A fúzió valóban túl sokáig ígért túl sokat. A kutatás történetében voltak túlzó bejelentések, hidegfúziós botrányok, alulbecsült nehézségek, csúszó projektek, politikai szlogenek. A “korlátlan tiszta energia” kifejezés veszélyes, mert eltakarja a mérnöki valóságot. De az is hiba volna, ha a régi csalódások miatt nem vennénk észre az új helyzetet. Ma már nem ugyanott tartunk, mint harminc éve. A lézeres fúzió elérte a gyújtást. A tokamakok rekordokat döntöttek deutérium-trícium üzemanyaggal. A stellarátorok hosszú impulzusú stabilitást bizonyítanak. A szupravezető mágnesek új generációja kompaktabb gépeket tesz lehetővé. A magánszektor olyan sebességet és kockázatvállalást hozott, amely korábban hiányzott. A fúzió tehát nem üres ígéret.

De még nem kész erőmű. Tényleg közel a fordulat? Attól függ, mit nevezünk fordulatnak.

Ha a fordulat azt jelenti, hogy a fúzió fizikailag bizonyított, akkor már benne vagyunk. Ha azt jelenti, hogy az első kísérleti gépek rövid időn belül újabb nettó fúziós nyereséget mutatnak, akkor ez reális lehet. Ha azt jelenti, hogy az első demonstrációs erőművek a 2030-as években megjelennek, akkor ez ambiciózus, de nem teljesen elképzelhetetlen. Ha viszont a fordulat azt jelenti, hogy a fúzió néhány éven belül olcsó, tömeges, hálózati energiaforrás lesz, akkor nem. Az még nincs közel. A fúziós energia ma valahol a repülés Wright fivérek utáni, de a Boeing 747 előtti korszakában járhat. A levegőbe emelkedés már bizonyított. De a menetrend szerinti, biztonságos, gazdaságos, globális közlekedéshez még rengeteg mérnöki lépés kellett.

A fúziónál is ez jön most: nem egyetlen nagy csoda, hanem sok kemény próba. Anyagok. Trícium. Hő. Karbantartás. Gazdaság. Engedélyezés. Ellátási lánc. Reprodukálhatóság. A csillag tüze már megjelent a laborban. Most azt kell kiderítenünk, tudunk-e belőle kazánt építeni.

A legfontosabb háttéradatok: a National Ignition Facility 2022-ben érte el először a céltárgy-nyereség szerinti fúziós gyújtást, majd több ismételt gyújtási kísérlet követte; 2025 áprilisában a NIF 8,6 megajoule fúziós hozamot jelentett 2,08 megajoule célpontra érkező lézerenergiával, 4,13-as céltárgy-nyereséggel. A mágneses fúzió oldalán a JET 2024-ben 69 megajoule fúziós energiát ért el végső deutérium-trícium kampányában, 0,2 milligramm üzemanyagból, körülbelül 5 másodperces impulzus alatt. A Wendelstein 7-X stellarátor 2025-ben új hosszú impulzusú teljesítményrekordokat jelentett, köztük 30 másodperc fölötti magas fúziós teljesítménymutatót és 360 másodperces plazmánál 1,8 gigajoule energiaforgalmat. Az ITER frissített ütemterve szerint a kutatási működés kezdete a 2030-as évekre tolódott, a teljes mágneses energia elérése 2036-ra, a deutérium-trícium fázis kezdete pedig 2039-re szerepel az új tervben. A magánszektorban a Commonwealth Fusion Systems a SPARC gépnél 2027-re ígér Q>1 nettó fúziós energianyereséget, de ez céges célkitűzés, nem már igazolt erőművi teljesítmény.