Hatalmas római fürdőkre bukkantak a régészek Hollandiában

Hollandiában számos munkás dolgozott egy új lakótelep építésének helyszínén és fogalmuk sem volt, hogy mi rejtőzik a lábuk alatt. Az ásatások során feltárták a római múlt egy elfeledett részét, nevezetesen Hollandia egyik legnagyobb római fürdőkomplexumát. Az építkezés alatt talált leletek között ékszerek és érmék is voltak.

A nyilvános fürdő csak egy része a lenyűgöző leletnek. Az ásatások során utcákat, lakónegyedeket, luxusházakat, egy tornyot és számos mindennapi használati tárgyat is feltártak. Erről az Antena3.ro számolt be. Ahogy Stefan Mols kutató elmondta, az újonnan felfedezett építmények mérete nem hagy kétséget a város római kori fontosságával kapcsolatban. „A római fürdők sokkal többet jelentettek, mint pusztán a higiénia helyszínei. Valódi társasági központok voltak, ahol az emberek találkoztak, pihentek és együtt töltötték az időt. Nijmegenben a régészek egy legalább 4900 négyzetméteres komplexumot fedeztek fel, amely Hollandiában a mai napig ismert legnagyobb római fürdőkomplexum” – áll az anyagban.

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A Radboud Egyetem közleménye szerint a lelőhely majdnem kétszer akkora, mint a korábban a Hága melletti Hadrianus fórumon feltárt, mintegy 2200 négyzetméteres római nyilvános fürdők, illetve a heerleni Coriovallumban található, mintegy 2500 négyzetméteres fürdők. „A szerkezet egy részét már 1992-ben felfedezték, de akkoriban csak egy kis területet tudtak feltárni. A legújabb ásatások megmutatták, hogy valójában mekkora volt az egész komplexum” – tette hozzá a kiadvány. Stefan Mols, a Radboud Egyetem régésze különösen a következőket hangsúlyozta:

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