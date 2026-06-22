1944-ben több mint 1000 szövetséges hadifoglyot süllyesztettek el egy „pokolhajón”

A Hofuku Maru teherhajó, amelyet a második világháború alatt a japán haditengerészet „pokolhajóvá” alakított át, és több mint 1200 szövetséges hadifogollyal süllyesztették el.

A Hofuku Maru teherhajó, amelyet a japán haditengerészet a második világháború alatt „pokolhajóvá” alakított át, és szövetséges hadifoglyokkal süllyesztették el. Mindössze három perc alatt süllyedt el a Hofuku Maru, legalább 1000 szövetséges hadifoglyot magával ragadva. Nyolcvan évvel később végre megtalálták a hírhedt második világháborús „pokolhajó” roncsát a Fülöp-szigetek partjainál. A második világháború alatt a Hofuku Maru egy japán teherhajó volt, amelyet hadifoglyok szállítására használtak a gyorsan terjeszkedő Japán Birodalmon keresztül kényszermunkára.

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Mik voltak a pokolhajók? A Hofuku Maru egyike volt a sok úgynevezett pokolhajónak. Ezek úszó koncentrációs táborok voltak, amelyek hírhedtek voltak a szélsőséges hőségről, a súlyos túlzsúfoltságról, az erőszakról és a burjánzó betegségekről. Több tízezer ázsiai és szövetséges fogoly halt meg ezeken a hajókon, miután alultápláltság, kiszáradás, hőguta, betegség, verés és kivégzés áldozata lett. Akik túlélték a szörnyű utat, nem sok megkönnyebbülést találtak megérkezésükkor, mivel brutális kényszermunkára ítélték őket bányákban, hajógyárakban és lőszergyárakban, amelyek a japán hadigépezetet táplálták – írja az IFLScience.

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Mi történt a Hofuku Maruval? 1944. szeptember 21-én egy szövetséges torpedó találta el a Hofuku Marut, miközben az a japánok által megszállt Manilából Japán felé tartott. A hajó mindössze három perc alatt elsüllyedt, akár 1000 brit és holland foglyot is magával rántva a halálba. A hajóroncs több mint 80 éve a tenger fenekén hever, elveszve a háború ködében, és nagyrészt feledésbe merülve. Ez egészen a közelmúltig így volt, amikor új nyomok sora tűnt el az archívumokból.

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Egy pokolhajó roncsának felfedezése Friss információkkal felvértezve egy nemrégiben indított expedíció felfedezte a roncsot méteres (160 láb) mélységben, Luzon, Fülöp-szigetek Zambales tartományának partjainál. „A Pokolhajók története a II. világháború történetének egy olyan fejezete, amit napvilágra kell hozni” – mondta Josh Gates, a projektben részt vevő felfedező egy nyilatkozatban.

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„A kutatás és a merülések, amelyek ehhez az úttörő felfedezéshez vezettek, remélhetőleg lezárást jelenthetnek több mint ezer katona családjának. Kiváltság, hogy a Pokolhajók Emlékalapítvánnyal együttműködve tiszteleghetünk emlékük előtt; többé már nincsenek elveszve.” A hajóroncsról sokáig azt feltételezték, hogy a Fülöp-szigetek nyugati részén fekszik, de a csapat amerikai és japán katonai archívumokban olyan dokumentumokat fedezett fel, amelyek arra utalnak, hogy valójában mintegy 48 kilométerre (30 mérföldre) volt attól a helytől, ahol korábban feltételezték, hogy elsüllyedt. „Teljesen megdöbbentünk, hogy japán források információval rendelkeztek arról, hogy hol támadták meg a konvojt, és mely hajókat találták el – ez egy füstölgő fegyver volt” – magyarázta Randy Anderson, a nyugalmazott amerikai tengerésztiszt, aki megalapította a Hellships Memorial Foundationt.

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Az újonnan felfedezett archív információkra építve a csapat szonárral megerősített egy feltérképezetlen roncsot a keresési zónájukon belül. Az elsüllyedt szerkezet felkeltette az érdeklődésüket, és mélyvízi merülések sorozatát indították, amelyek egy elsüllyedt hajót tártak fel, amely tengeri törmelékekkel és emberi maradványokkal volt tele. Ezután fotogrammetriát alkalmaztak a roncs összehasonlítására a Hofuku Maru tervrajzaival és a rajta elszenvedett ismert károkkal. Minden tökéletesen illeszkedett. „A darabok mind összeillenek” – mondta Tim Beckensall, a Hellships Memorial Foundationhöz szorosan kapcsolódó történész. „A hajó mérete megfelelő, a megfelelő helyen és a megfelelő időszakban. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a Hofuku Maru.”

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