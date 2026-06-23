50 000 évig egy neandervölgyiek barlanglakó populációja elszigetelt maradt társaitól

Egy Franciaországban feltárt megkövesedett neandervölgyi csontváz egy korábban le nem írt leszármazási vonalhoz tartozhatott, amely körülbelül 100 000 évvel ezelőtt vált el más neandervölgyiektől, és legalább 50 000 évig elszigetelt maradt másoktól.

Az IFLScience-nek adott interjúban Ludovic Slimak a tanulmány társszerzője és a Toulouse-i Egyetem paleoantropológusa azt mondta: „Hangsúlyoznám, hogy az 50 000 évnyi eltérés az, ami a nagymamád apró kutyáját a farkastól megkülönbözteti.” Más szóval, ez a populáció olyan sokáig elszigetelt volt, hogy meglehetősen különbözött az „átlagos” neandervölgyitől. Jelentőségének jelzésére a kutatók a titokzatos neandervölgyi embert „Thorinnak” nevezték el J. R. R. Tolkien univerzumának egyik szereplője után.

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„Thorin A hobbitban az egyik utolsó törpekirály a hegy alatt, és a leszármazási vonal utolsó képviselője. A neandervölgyi Thorin egyben a leszármazási vonal végét is jelenti. Az emberi lét egyik módjának végét” – magyarázta Slimak. „Thorin egy ismeretlen neandervölgyi populációt tár fel, és átírja az emberiség utolsó nagy kihalásáról alkotott képünket” – magyarázza. A csontváz felfedezése HIRDETÉS A maradványokat 2015-ben fedezték fel a franciaországi Rhône-völgy egy barlangrendszerében, amelyről ismert, hogy a korai Homo sapiens otthona volt. Egy 2024-es tanulmányban azonban a kutatók kimutatták, hogy a barlangban egy másik időpontban, körülbelül 40 000-45 000 évvel ezelőtt, fajként való létezésük vége felé neandervölgyiek is éltek. A teljes genom szekvenálásakor a kutatók rájöttek, hogy ez nem hasonlít egyetlen korábban talált neandervölgyihez sem. Látszólagos kora ellenére genetikai felépítése szorosabban kapcsolódott a több mint 100 000 évvel ezelőtt élt korai neandervölgyiek genomjához, ami arra utal, hogy az egyed egy olyan populációhoz tartozott, amely legalább 50 000 évig elszigetelt maradt másoktól.

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„A Thorin és a többi késő neandervölgyi közötti eltérés összehasonlítható az Afrikán kívüli összes modern emberével. Mint mindannyian tudjuk, a modern emberek széles fenotípusos sokfélesége létezik, hasonló sokféleséget várnék a neandervölgyi populációk között is” – mondta Martin Sikora, a tanulmány vezető szerzője a Koppenhágai Egyetemről az IFLScience-nek. Miért maradtak elszigeteltek? Az eltérés mértéke különösen furcsa, mivel más késői neandervölgyiek viszonylag közel éltek Thorinhoz, bár úgy tűnik, hogy a csoportok között alig vagy egyáltalán nem volt kapcsolat. Meglepődve ezen az eltérésen, a kutatókat arra a feltételezésre alapozták, hogy a barlang üledékének kormeghatározása (körülbelül 40 000-45 000 évvel ezelőtt) félreértés volt. Thorin csontjaiból és fogaiból vett izotópokat elemeztek, hogy betekintést nyerjenek abba, milyen éghajlaton élt: a késői neandervölgyiek a hideg jégkorszakban éltek, míg a korai neandervölgyiek sokkal melegebb éghajlaton.

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Elemzésük megerősítette, hogy Thorin nagyon hideg éghajlaton élt, így késői neandervölgyinek számított. Továbbra sem tisztázott okokból azonban Thorin és népe egyszerűen nem keveredett a tágabb populációval. A kutatók szerint szinte elképzelhetetlen lenne, hogy a Homo sapiens fenntartsa ezt a szintű elkülönülést, de talán a neandervölgyi unokatestvéreink nem úgy gondolkodtak, mint mi. „A Thorin-populáció 50 000 évet töltött anélkül, hogy géneket cserélt volna más neandervölgyi populációkkal. Így 50 évezredünk van, amely alatt két neandervölgyi populáció, amelyek körülbelül 10 napnyi járásnyira éltek egymástól, együtt éltek, miközben teljesen figyelmen kívül hagyták egymást” – mondta Slimak egy nyilatkozatban.

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